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ГПБ ГС-инвест Arenadata DB Arenadata DataBase ADB Распределенная СУБД


Arenadata DB (ADB) — аналитическая распределённая массивно-параллельная СУБД, построенная на базе проекта с открытым исходным кодом Greenplum. Подходит для аналитической работы с очень большим объёмом данных, построения больших и масштабируемых хранилищ. Замещает программные продукты западных вендоров Teradata, Oracle, Vertica, SAP, IBM и др. С 2021 года enterprise-версия Arenadata DB доступна на платформе VК Cloud.


28.11.2024 Вышла новая версия Arenadata DB, поддерживающая Ред ОС

Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB) 6.27.1.58, включивший поддержку российской операционной системы РЕД ОС 7.3
29.10.2024 «Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

кт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и аналитическая распределённая MPP-СУБД Arenadata DB (ADB). Совместимость с ОС Astra Linux означает, что ПО Arenadata подходит для ши
02.10.2024 FESCO строит централизованное хранилище данных на базе Arenadata DB

данных на базе продукта отечественного вендора Arenadata — системы управления базами данных (СУБД) Arenadata DB (ADB). К моменту начала проекта в FESCO был накоплен значительный пласт данных,

25.09.2024 «Ренессанс страхование» совместно с «Робуста Технологии» строит корпоративное хранилище данных на Arenadata DB в облаке Cloud.ru

строению новой архитектуры для работы с корпоративными данными. Сердцем хранилища данных стала СУБД Arenadata DB, предоставляемая как сервис в облаке провайдера Cloud.ru. На старте проекта была
18.09.2024 Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

«Группа Аренадата» (далее — Группа Arenadata или Группа), ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных, объявляет о намерении провести первич
24.07.2024 ПСБ строит единое хранилище данных на СУБД Arenadata DB

латформы Big Data, одним из ключевых технологических компонентов которого стала распределённая СУБД Arenadata DB (ADB) от российского вендора Arenadata. Уже сегодня проводимые в его рамках рабо
08.07.2024 СУБД Arenadata DB и Arenadata QuickMarts сертифицированы по 4 уровню доверия ФСТЭК

ФСТЭК России подтвердил соответствие аналитической СУБД Arenadata DB (ADB) и кластерной колоночной СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM) требованиям к 4 у
31.05.2024 Ситуация с Greenplum не окажет негативного влияния на развитие Arenadata DB

m. Arenadata дает свой комментарий относительно сложившейся ситуации для пользователей как продукта Arenadata DB (ADB), так и ванильной open source версии Greenplum. «Эта ситуация не является у
20.02.2024 Новая версия Arenadata DB поддерживает Astra Linux

Arenadata выпустила новый релиз аналитической распределённой MPP-СУБД Arenadata DB (ADB), включивший поддержку операционной системы Astra Linux. Функционал уже дос
08.11.2023 СУБД Arenadata DB совместима с агентом подключений «Гарда DBF»

а компаний «Гарда» в результате тестовых испытаний подтвердили совместимость аналитической MPP СУБД Arenadata DB (ADB) и агента подключений «Гарда DBF». Комплексное применение программного стек
15.06.2023 Arenadata DB получила сертификат соответствия ФСТЭК

спределенной СУБД, построенной на MPP-системе с открытым исходным кодом. Документ удостоверяет, что Arenadata DB сертифицирована по требованиям 6-го уровня доверия и технических условий. Соглас
11.05.2023 ОТП Банк строит платформу данных с использованием Arenadata DB

дународную финансовую группу ОТП (OTP Group), разрабатывает новое корпоративное хранилище данных на Arenadata DB (ADB) — масштабируемой аналитической СУБД, построенной на технологии с открытым

17.01.2023 «Комус» перейдет на Arenadata DB в VK Cloud при помощи Sapiens solutions

«Комус» начала использовать российскую аналитическую СУБД Arenadata DB в облачной платформе VK Cloud. Проект выполняет компания Sapiens solutions, эксп
22.07.2021 Arenadata выпустила новый продукт для обмена данными между Greenplum и Spark

Arenadata выпустила инструмент для обмена данными между Arenadata DB (аналитической MPP-СУБД на базе Greenplum) и Apache Spark (фреймворком для распр
09.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions открыла доступ к Arenadata DB Cloud версии Enterprise

На облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions (MCS) стала доступной аналитическая база данных Arenadata DB на базе Greenplum в версии Enterprise. Пользователи платформы смогут бесплатно п
24.06.2021 Arenadata выпустила новую систему мониторинга запросов в Arenadata DB (СУБД на базе Greenplum)

Компания Arenadata выпустила новую версию системы мониторинга запросов в Arenadata DB (аналитическая MPP-СУБД на базе Greenplum) — Arenadata Command Center (ADCC) 3.0
Как банк ВТБ переходит на российскую ИТ-инфраструктуру

вендоров. Первой началась миграция системы подготовки обязательной отчетности на аналитическую СУБД Arenadata DB. А следом стартовал масштабный проект по созданию централизованного хранилища ба
15.04.2021 «Диасофт» разработала интеграционный инструмент для быстрого перевода данных с иностранных СУБД на Arenadata DB

зработала интеграционный инструмент SUP (Streaming Unloader in Parallels), который позволяет осуществлять миграцию данных со скоростью один 1 ГБ/сек с СУБД Oracle на российскую аналитическую MPP-СУБД Arenadata DB. Такие результаты были достигнуты в ходе совместного проекта «Диасофт» и разработчика корпоративной платформы для сбора, хранения и обработки данных компании Arenadata в российском
31.08.2020 СУБД Arenadata DB работает в среде защищенной операционной системы «Альт 8 СП»

Российская аналитическая СУБД для хранения больших данных Arenadata DB прошла сертификацию на совместимость и корректность работы с отечественной операционной системой «Альт 8 СП» на платформе х86_64. Созданный программный стек будет, в первую очередь
29.04.2020 Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum

Mail.ru Cloud Solutions (MCS) запустила в облаке Arenadata DB как сервис — аналитическую базу данных на основе распределенной СУБД с открытым

11.02.2020 «Крок облачные сервисы» запустили облачную услугу для анализа больших данных

аботки и анализа данных, запустили сервис на основе технологии Big Data. С помощью облачной системы Arenadata DB крупные компании смогут без существенных инвестиций в собственную инфраструктуру
08.02.2018 «Доктор Веб»: около 8% умных телевизоров и Android-устройств уязвимы для нового майнера

«Доктор Веб» сообщает о том, что информация о распространении троянца Android.CoinMine.15, известного также под названием ADB.miner, появилась несколько дней назад в блоге китайской компании, работающей в сфере информационной безопасности. По данным китайских исследователей, скорость распространения троянца в акти

Публикаций - 96, упоминаний - 140

ГПБ и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 67
Broadcom - VMware - Greenplum 94 31
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 11
Oracle Corporation 6687 9
VK - Mail.ru Group 3455 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1876 6
Microsoft Corporation 24624 6
Diasoft - Диасофт 870 6
GitHub 814 5
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 168 5
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IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
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Google LLC 11775 4
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Teradata 210 3
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ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Лента - Сеть розничной торговли 2080 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 4
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 59 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 282 2
Транснефть 299 2
Royal Dutch Shell - Шелл 210 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 202 2
Ак Барс Банк 272 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Газпром нефть 618 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Комус 94 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 240 2
Unilever - Юнилевер Русь 151 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Tesla Motors 396 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 87 1
РВК - Российская венчурная компания 549 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
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ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Совкомбанк ПАО 256 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
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ВТБ - ВТБ24 665 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
ГПБ - Газпромбанк 1084 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
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X5 Group - Перекрёсток 544 1
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Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 4
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Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 2
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СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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