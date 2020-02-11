«Крок облачные сервисы» запустили облачную услугу для анализа больших данных

«Крок облачные сервисы» в партнерстве с Arenadata, российским разработчиком корпоративных платформ для хранения, обработки и анализа данных, запустили сервис на основе технологии Big Data. С помощью облачной системы Arenadata DB крупные компании смогут без существенных инвестиций в собственную инфраструктуру обрабатывать актуальные и полные данные для запуска новых услуг и улучшения клиентского опыта.

Технологии Big Data все шире применяются в корпоративном сегменте для задач бизнес-аналитики и маркетинга, особенно в таких отраслях, как телеком, ритейл, финансы и промышленность. Компании стремятся выявить скрытые закономерности и использовать их для развития бизнеса и увеличения прибыли. Например, с помощью анализа больших данных сегодня можно запускать промо-акции на конкретные товары исходя из прогноза погоды, предлагать подходящие тарифы в зависимости от геолокации абонента, прогнозировать выход из строя промышленного оборудования с помощью информации, получаемой с датчиков на объекте, повышать эффективность кредитного скоринга. Использование подобных решений из облака делает их более доступными для широкого круга организаций.

Новая услуга компании «Крок облачные сервисы» будет востребована как клиентами, которые только приступают к внедрению системы анализа больших данных, так и теми компаниями, которые уже имеют опыт работы с решениями Big Data. В отличие от решений on premise, облачные системы класса Big Data не требуют инвестиций в эксплуатацию и модернизацию собственных вычислительных ресурсов.

В основе нового облачного сервиса лежит продукт Arenadata DB – корпоративное решение, сертифицированное крупнейшим мировым сообществом разработчиков систем с открытым кодом (ODPi, Open Data Platform). Это российская разработка, адаптированная под работу в облаке. Arenadata DB справляется с задачами построения корпоративного хранилища данных (КХД), аналитики с помощью BI-инструментов, AD-HOC запросов и Data Science уровня предприятия. По мере роста объема данных пользователь просто добавляет новые серверы в кластер — обо всем остальном ADB позаботится сама.

«Интерес бизнеса к Big Data сегодня очень высок. На рынке мы видим все больше практических кейсов применения технологии в маркетинге, управлении клиентским опытом, в разработке продуктов. Для компаний, которые ищут эффективный инструмент предиктивной аналитики, отчетности и анализа оттока клиентов, такие сервисы будут интересны своим удобством и экономичностью. Возможности нового сервиса и его потенциал для бизнеса можно протестировать по запросу – для этого мы настроим Arenadata DB в зависимости от требований клиента», – сказал Сергей Зинкевич, продакт-менеджер компании «Крок облачные сервисы».

«Мы уверены, что сотрудничество с компанией "Крок облачные сервисы" пойдет на пользу и нам, и провайдеру, но в первую очередь пользователям продукта Arenadata. У них появится возможность выбирать, как именно использовать решение для анализа данных – в своей инфраструктуре или из облака. Выбрав SaaS, заказчики смогут быть уверены в постоянной доступности сервиса и получении других преимуществ, которые гарантирует наш партнер: высокое качество поддержки, масштабируемость облачной инфраструктуры, прозрачность затрат и доступ к дополнительным услугам, например, настройке и созданию сетевой связности», – отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.