Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» строит платформу для работы с данными на базе Arenadata DB

Сеть магазинов парфюмерии и косметики «Рив Гош» в рамках достижения технологического суверенитета реализует проект по миграции корпоративного хранилища данных на продукт Arenadata DB (ADB) российского производителя программного обеспечения Arenadata. Главная цель проекта — автоматизировать сбор и анализ данных более чем из 10 источников, создать собственную методологию анализа данных с учётом бизнес-процессов «Рив Гош» и внедрить передовые инструменты визуализации данных.

Мария Власова, директор департамента по аналитике «Рив Гош», сказала: «Интеграция продукта позволила сделать процесс управления данными более прозрачным, определить общие термины компании и разграничить зоны ответственности. Помимо этого, ускорилась подготовка как регулярной, так и оперативной отчётности, повысилась технологичность этой подготовки. Данные чётко организованы и упорядочены — это создаёт прочную основу для качественной аналитики в компании».

Ранее компания использовала решения западных вендоров: Oracle и Qlik Sense. В 2022 г. перед «Рив Гош» встала задача создания единой платформы данных, объединяющей сведения из более чем 10 источников — как из корпоративных ИТ-систем, так и из систем собственной разработки. По результатам анализа рынка доступных систем выбор пал на отечественные решения: Arenadata DB (Arenadata) и «Дельта BI» (Navicon).

Андрей Жуков, коммерческий директор группы Arenadata, сказал: «Всё чаще крупные компании понимают, какую ценность для них может принести работа с данными. «Рив Гош» одной из первых среди ведущих российских парфюмерно-косметических сетей перешла на отечественный стек решений для работы с данными. Это значимое событие для рынка, и мы рады, что помогли сети мигрировать на новые, более технологичные российские продукты без потери качества работы с данными».

Миграция заняла около года: за это время компания внедрила гибкую масштабируемую облачную платформу и передовой инструмент визуализации данных. Сети «Рив Гош» было важно выбрать облачное решение, поэтому в компании развёрнута Arenadata DB — аналитическая база данных на основе Greenplum с открытым исходным кодом — в облачной платформе VK Cloud. Сервис интегрирован с «Дельта BI» — BI-решением Navicon, которое обеспечивает визуализацию данных на уровне решений глобальных вендоров. Благодаря бесшовному переходу на новое решение сеть «Рив Гош», насчитывающая более 250 магазинов по всей России, не только сохранила уровень работы с данными, но и значительно повысила его.

Ани Тадевосян, директор по консалтингу DWH&BI в Navicon, сказал: «В условиях растущей конкуренции качество данных, высокая скорость доставки данных пользователям, а также их прозрачность и безопасность — одни из важных факторов для сохранения позиций на рынке и роста компании. Благодаря трёхсторонней работе «Рив Гош», Navicon и Arenadata в рамках проекта по миграции «Рив Гош» получила современную и стабильную платформу для анализа данных по различным бизнес-областям и для принятия оперативных управленческих решений. Кроме того, наличие качественных консолидированных данных позволило приступить к следующему шагу на пути повышения Data-культуры компании, а именно к реализации ML-моделей».

В рамках проекта была реализована многоуровневая модель разграничения доступа к данным, обеспечивающая их конфиденциальность. Кроме того, выработана собственная методология расчёта оперативной себестоимости готовой продукции для анализа продаж. Также, помимо чековой аналитики и анализа продаж, в BI-системе реализованы анализ оборачиваемости и складских запасов, посещаемости розничных магазинов и веб-сайта, а также клиентская аналитика. Так, более технологические инструменты анализа данных позволяют качественнее оценивать состояние компании, тренды её развития, зависимости исследуемых бизнес-параметров и принятия эффективных управленческих решений на основе полученных данных.