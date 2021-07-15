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Data Governance
Руководство данными


15.07.2021 Владислав Каменский, «Юнидата»: Импортозамещение заметно снижает конкуренцию на российском рынке 2
24.06.2021 Что будет с рынком аналитики после «обнуления» данных 1
25.05.2021 Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости 1
17.05.2021 Клиенты «Корус консалтинг» смогут эффективнее управлять данными с помощью платформы Informatica 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
10.03.2021 Портфель компании «Инфосистемы джет» пополнился платформой для интеграции и управления данными Informatica 2
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 1
24.12.2020 Исследование: в 2021 году рынок центров управления и мониторинга в России вырастет на 15% 1
24.09.2020 ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata 1
22.07.2020 ВТБ ускорит процессы бизнес-анализа 2
08.07.2020 «Инфосистемы Джет» зарегистрировала в реестре российского ПО продукт Jet BI 1
17.06.2020 «Инфосистемы джет» открыла новое направление услуг – построение систем управления данными 6
24.04.2020 Совместные вебинары «Юнидата» и Высшей школы экономики 1
16.03.2020 «Интеллектуальная безопасность» выпустила новую версию Security Vision IRP 1
29.01.2020 Cisco предложила комплексную архитектуру ИБ для промышленного интернета вещей 1
28.01.2020 «Юнидата» вошла в отчет Gartner по MDM-решениям 2
25.12.2019 Интегратор становится локомотивом комплексной цифровой трансформации компаний 1
17.12.2019 BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России 1
05.12.2019 «Юнидата» приняла участие в крупнейшей мировой конференции по управлению данными 1
28.11.2019 «Юнидата» и «Базальт СПО» подтвердили совместимость программных продуктов 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 2
25.09.2019 «Витте консалтинг» и «Юнидата» займутся проектами в области управления данными 1
05.09.2019 Аналитика 3.0: рынок сконцентрирован на цифровизации 4
30.08.2019 3 главных ИТ-тренда для корпоративного сектора 1
09.07.2019 «Форс» и «Юнидата» договорились о сотрудничестве в сфере управления данными 2
10.04.2019 С чего начать цифровую трансформацию организации 1
03.12.2018 Гонишь в дверь, а они в окно! 2
23.11.2018 Как большие данные завоевывают огромные рынки 5
23.11.2018 «Информзащита» и One Identity займутся развитием темы Identity and Access Management 1
20.11.2018 «Юнидата» приняла участие в крупнейшем мероприятии в области управления данными 2
17.09.2018 «Юнидата» стала первым российским спонсором мероприятия Gartner 1
08.08.2018 «Юнидата» и «Центр Алмазова» создадут крупнейшую базу данных пациентов в России 1
14.06.2018 Commvault расширяет возможности управления данными в Microsoft Office 365 1
23.04.2018 «Юнидата» провела Всероссийскую конференцию по матчингу данных 1
04.04.2018 «Техносерв» принял участие в корпоративной образовательной программе ОАК 1
27.03.2018 Telefonica и Huawei создали пакет корпоративных решений на базе больших данных 1
26.03.2018 Нужна ли ИТ-стратегия в эпоху цифровой революции 1
10.11.2017 «Юнидата» подписала договор о стратегическом сотрудничестве с «Галактикой» 1
22.09.2017 DIS Group представила в России Informatica Intelligent Data Platform 10.2 1

Публикаций - 51, упоминаний - 73

Data Governance упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Юнидата - Unidata 32 11
SAP SE 3220 4
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 4
Microsoft Corporation 11168 4
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 4
Informatica 75 4
IBM 3557 4
Oracle Corporation 3363 3
Терн ГК - Tern Group 44 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Naumen - Наумен 342 2
Инфосистемы Джет 675 2
3779 2
iTeco - Ай-Теко 720 2
Витте Консалтинг 24 2
Facebook 3768 2
Qlik 63 2
Vintage Wines SA 4 1
Cisco Talos 29 1
Comindware - Колловэар 51 1
Консист Бизнес Групп 58 1
Telefonica - Telefónica España 172 1
DTG - Digital Transformation Group 11 1
Ай-Теко АРБИТЕК 3 1
Custis 73 1
Dialog - Диалог 33 1
BI Partner - БиАй Партнер 33 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Ай-Теко Инновационный центр - ИЦ АйТеко 16 1
Citrix Systems - Цитрикс Системс - Citrix Ru&CIS 3 1
Google LLC 7177 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
ThoughtSpot 6 1
Quest Software 26 1
One Identity 3 1
One Identity - Balabit 11 1
BMC Software 40 1
BI Consult - Би Ай Консалт 11 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Digital Vision 2 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 9
РЖД - Российские железные дороги 1081 6
X5 Group 600 3
Почта России ПАО 1579 3
РКС - Российские космические системы 100 3
Магнит - Сеть магазинов 269 2
X5 Group - Пятерочка 560 2
Локотех - Локомотивные технологии 40 2
Газпром ПАО 524 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Интер РАО ПАО 159 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
CarPrice - Карпрайс 31 1
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 1
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 21 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
PwC Россия 6 1
Рослокомотив 1 1
Lego 84 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Северсталь Менеджмент 26 1
Северсталь ПАО 204 1
Maersk 10 1
Ренессанс кредит Банк 143 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 1
Металлинвестбанк 39 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
Газпром нефть 382 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 247 1
Avito - Авито 171 1
PepsiCo - Пепсико 96 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 8
DQ - Data Quality - Качество данных 14 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 5
Big Data - Большие данные 1136 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 4
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 3
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 3
DevOps - Development и Operations 297 3
DMBOK - стандарт в области Big Data 5 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 3
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Data Lake - Озеро данных 82 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений 123 1
UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 21 1
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
Low-code - специальная платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 55 1
микро-ЦОД - мини-ЦОД 2 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
PAM - Privileged Access Manager - Решения для контроля и управления привилегированным доступом пользователей 20 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 72 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
TMS - Treasury Management System - Централизованное управление ликвидностью и казначейскими операциями холдинга 2 1
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 1
Legacy-системы - унаследованная система 16 1
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft Windows 10 6676 3
ЮниДата Платформа управления данными - Юнидата Community Edition 2 2
Microsoft Office 1950 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Витте Консалтинг Цифровой алфавит - Digital Alphabet 6 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 2
Naumen Erudite 12 2
Microsoft Azure Storage 10 1
Microsoft OneDrive for Business 5 1
Qlik Data Catalyst 1 1
1С:Управление Холдингом 15 1
Dell EMC OpenManage Enterprise 13 1
Diasoft Flextera 45 1
Commvault Data Platform 29 1
DTG Tracelabel - Блокчейн-платформа 7 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 52 1
Comindware Business Application Platform 14 1
IBM Power AI 4 1
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 1 1
Xelent ЦОД 1 1
iTeco SmartBM 4 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Cisco IIoT - Cisco Industrial IoT 1 1
Cisco Edge Intelligence 1 1
Huawei Universe 1 1
Siemens Lifecycle DNA - методика оценки уровня зрелости цифровых технологий 3 1
НТР - Новые телеком-решения 5 1
Microsoft Project Online 4 1
BMC Control-M 1 1
Informatica Data Governance 2 1
Cisco Cyber Vision 3 1
iTeco SmartSel 6 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
WhatsApp Messenger 654 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
Java - Язык программирования 1180 1
Microsoft Office 365 769 1
Кузнецов Сергей 82 7
Федечкин Сергей 19 3
Кириченко Игорь 41 2
Кулагин Дмитрий 8 2
Тарасов Александр 7 2
Цырюльников Алексей 7 2
Рагулин Лев 4 2
Сергиенко Дмитрий 12 2
Федечкин Эдуард 32 2
Сюняева Диана 1 1
Кузьминов Илья 8 1
Акимов Евгений 32 1
Сергеенко Дмитрий 1 1
Громов Сергей 12 1
Синегубкин Сергей 1 1
Шубин Иван 3 1
Хиль Елена 1 1
Лысенко Юрий 17 1
Зуева Ольга 1 1
Федоров Дмитрий 16 1
Шабанов Дмитрий 11 1
Боженко Антон 2 1
Голов Николай 3 1
Комаров Михаил 14 1
Мозговой Константин 4 1
Молчанский Андрей 2 1
Пометун Андрей 1 1
Deng Edward - Эдвард Дэн 2 1
Крашенинников Александр 1 1
Харламов Александр 6 1
Бибиков Александр 3 1
Цирюльников Алексей 1 1
Талденков Алексей 2 1
Казанцев Сергей 11 1
Каменский Владислав 4 1
Мотренко Андрей 10 1
Данильченко Олег 2 1
De Meno Randy - де Мено Ренди 3 1
Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
Ведехин Игорь 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 5
Германия - Федеративная Республика 3674 4
Европа 3788 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Германия - Франкфурт-на-Майне 216 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Земля - планета Солнечной системы 881 1
Восточная Европа 1691 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Палестина - Сектор Газа 2 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 6
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 3
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1164 2
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 14 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
Open Space - Офис открытого типа 14 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Gartner 2197 7
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 91 4
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 4
CNews Analytics 1991 3
Forrester Research 388 2
IDC - International Data Corporation 2729 1
Markets&Markets Research 78 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
ARC Advisory Group 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 5
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 3
Gartner Data & Analytics Summit 4 3
CNews AWARDS 292 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768660, в очереди разбора - 672344.
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