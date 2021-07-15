Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Data Governance
Руководство данными
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 51, упоминаний - 73
Data Governance упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кузнецов Сергей 82 7
|Федечкин Сергей 19 3
|Кириченко Игорь 41 2
|Кулагин Дмитрий 8 2
|Тарасов Александр 7 2
|Цырюльников Алексей 7 2
|Рагулин Лев 4 2
|Сергиенко Дмитрий 12 2
|Федечкин Эдуард 32 2
|Сюняева Диана 1 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Акимов Евгений 32 1
|Сергеенко Дмитрий 1 1
|Громов Сергей 12 1
|Синегубкин Сергей 1 1
|Шубин Иван 3 1
|Хиль Елена 1 1
|Лысенко Юрий 17 1
|Зуева Ольга 1 1
|Федоров Дмитрий 16 1
|Шабанов Дмитрий 11 1
|Боженко Антон 2 1
|Голов Николай 3 1
|Комаров Михаил 14 1
|Мозговой Константин 4 1
|Молчанский Андрей 2 1
|Пометун Андрей 1 1
|Deng Edward - Эдвард Дэн 2 1
|Крашенинников Александр 1 1
|Харламов Александр 6 1
|Бибиков Александр 3 1
|Цирюльников Алексей 1 1
|Талденков Алексей 2 1
|Казанцев Сергей 11 1
|Каменский Владислав 4 1
|Мотренко Андрей 10 1
|Данильченко Олег 2 1
|De Meno Randy - де Мено Ренди 3 1
|Sperga Maris - Сперга Марис 8 1
|Ведехин Игорь 23 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 4
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768660, в очереди разбора - 672344.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768660, в очереди разбора - 672344.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru