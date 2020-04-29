Mail.ru Cloud Solutions запустила в облаке Arenadata DB на основе Greenplum

Mail.ru Cloud Solutions (MCS) запустила в облаке Arenadata DB как сервис — аналитическую базу данных на основе распределенной СУБД с открытым исходным кодом Greenplum, предназначенную для хранения и обработки больших объемов данных и легко масштабируемую в рамках одного интерфейса без перезагрузки кластера. Сервис позволяет в несколько кликов развернуть базу для хранения и обработки больших данных, не вкладываясь в собственную инфраструктуру и ее поддержку.

Arenadata DB — это быстрое кластерное решение, с помощью которого можно разворачивать распределенные базы данных. Оно позволяет хранить и обрабатывать большие объемы структурированных и слабоструктурированных данных и строить на их основе модели, например, для BI-аналитики. В отличие от использования аналогичных аналитических баз данных On Premises, Arenadata DB как сервис позволяет до 5 раз ускорить построение сложных аналитических запросов благодаря возможности быстрого масштабирования до сотен узлов в облачной инфраструктуре MCS.

Облачный доступ к базе данных освобождает бизнес от необходимости покупать серверы, выстраивать и обслуживать инфраструктуру, приобретать лицензии: в MCS компания платит только за использованные мощности с посекундной тарификацией.

«В рамках Mail.ru Cloud Solutions мы даем компаниям облачный доступ к самым популярным базам данных, и теперь список пополнился аналитической БД. Мы берем на себя инфраструктуру и администрирование — а наши клиенты смогут сосредоточиться на решении бизнес-задач», — сказал Илья Летунов, руководитель платформы Mail.ru Cloud Solutions.

«Мы видим, что в последнее время Greenplum активно распространяется: его внедряет все большее число российских компаний самого разного размера. Возможность воспользоваться им в облаке раздвигает границы для тех из них, кто не мог опробовать продукт на Bare-Metal. Преимущества такого подхода, например, эластичность и оплату по времени за используемые мощности, уже оценили многие компании. По нашему мнению, Mail.ru Cloud Solutions смогла построить надежное и удобное облако, став одним из лидеров по работе с Enterprise. Мы надеемся, что наш совместный продукт с MCS принесет ряд новшеств на российский рынок и поможет заказчикам достигать поставленных целей», — сказал Дмитрий Павлов, директор по продуктам Arenadata.

Одним из главных преимуществ нового сервиса является тесная интеграция с другими Big Data-сервисами, доступными в облачной платформе Mail.ru Cloud Solutions и используемыми для построения озер данных (Data Lake): Hadoop, Spark, Airflow и Kafka.

Клиенты MCS, работающие в облаке с Cloud Big Data, при подключении Arenadata DB также смогут заметно сократить время передачи данных между решениями, поскольку они находятся в рамках одной сети.

Относясь к MPP-системам (Massively Parallel Processing), Arenadata DB легко масштабируется: для этого достаточно добавить в кластер физические или виртуальные серверы. Клиент MCS сможет в одном интерфейсе установить и настроить все необходимые базы данных для организации хранения данных и эффективной работы с Big Data.

При подключении облачной Arenadata DB компании могут выбрать используемую версию: Community, Enterprise Trial или Enterprise. В течение первого месяца при подключении Arenadata DB aaS по запросу компаниям также предоставляется возможность попробовать Enterprise-версию бесплатно.