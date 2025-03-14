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Индексная книга (каталог) CNews*
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Минсельхоз РФ Депинформатизации Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК Агропромцифра

Минсельхоз РФ - Депинформатизации - Департамент цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК - Агропромцифра

14.03.2025 Участники дискуссионного клуба «Атриум» обсудили развитие информационных технологий 1
24.11.2023 ИТ-системы Минсельхоза России будет защищать MaxPatrol O2 3
23.06.2023 В России «уничтожена» ГИС за 1,5 миллиарда. Эксперты прогнозируют уголовные дела 1
05.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
18.06.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.02.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля 1

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Минсельхоз РФ и организации, системы, технологии, персоны:

ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 3
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 125 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 59 1
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 361 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 48 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1019 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2918 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5998 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1666 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 843 3
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 3
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 206 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11797 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 428 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5500 1
Судебная власть - Judicial power 2322 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67231 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51408 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2191 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19852 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7750 3
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 519 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2205 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12652 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1508 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1733 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28082 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1475 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24680 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5469 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31141 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing 664 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5129 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1814 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5295 2
Минсельхоз РФ - Зерно ФГИС - ГИС контроля качества и прослеживаемости зерна 3 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 352 1
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Паршин Максим 316 3
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Ципорин Павел 102 3
Турчак Евгений 24 3
Рымар Максим 50 3
Попов Михаил 54 3
Шинкарук Елена 28 3
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Семенов Алексей 82 3
Раков Ярослав 51 3
Малков Павел 51 3
Песчанских Георгий 38 3
Ганиева Ирина 3 3
Иванов Алексей 134 2
Кудрин Алексей 124 2
Петрушин Андрей 110 2
Чибис Андрей 31 1
Осипова Александра 18 1
Калина Роман 62 1
Бутенко Юрий 65 1
Селиванов Дмитрий 51 1
Текслер Алексей 27 1
Мажарин Дмитрий 2 1
Чамара Денис 59 1
Стюгин Михаил 20 1
Моложавский Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 146170 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43551 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1238 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1305 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7546 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1218 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 900 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51665 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3988 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18799 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6021 3
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 225 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2957 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2146 1
Энергетика - Energy - Energetically 5151 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2855 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3191 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6975 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3517 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 447 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 136 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2036 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763826.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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