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«Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Группа Астра» и группа Arenadata подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2024. Представители компаний отметили, что это важный шаг в направлении создания совместных эффективных и востребованных решений для российских клиентов.

«Основная ценность сотрудничества Arenadata и „Группы Астра“ — забота о клиенте. Благодаря тому, что наши команды постоянно адаптируют продукты для совместного использования, заказчики могут сократить затраты на их внедрение и эксплуатацию», — подчёркивает Андрей Жуков, коммерческий директор группы Arenadata.

«Подписание соглашения о стратегическом партнёрстве — новая веха в истории наших компаний. Безусловно, заказчики от усиления нашего сотрудничества только выигрывают, поскольку приобретают законченный совместный продукт от двух лидеров рынка», — считает Андрей Климов, директор по работе с ключевыми клиентами «Группы Астра».

Только за последний год результатом сотрудничества компаний стала поддержка решениями Arenadata операционной системы Astra Linux. Среди них продукт для потоковой обработки данных Arenadata Streaming (ADS) и аналитическая распределённая MPP-СУБД Arenadata DB (ADB). Совместимость с ОС Astra Linux означает, что ПО Arenadata подходит для широкого спектра корпоративных ИТ-инфраструктур, включая тех, кому важен повышенный уровень защищённости.

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