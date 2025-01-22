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Ильина Юлия



22.01.2025 «Национальная Лотерея» строит целевую архитектуру хранилища данных с использованием продуктов Arenadata 1
03.12.2024 РСХБ построил новое озеро данных на продуктах Arenadata 1
20.08.2024 Arenadata выбрана в качестве целевой платформы развития единого хранилища данных для Московской биржи 1
07.06.2004 Лизинг требует автоматизации 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Ильина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 224 3
Broadcom - VMware - Greenplum 94 1
Microsoft Corporation 24630 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 1
Прогноз 1651 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 246 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 14 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
ЛК Лизинг 3 1
Газпром нефть 619 1
КамАЗ Лизинг - КамАЗ Лизинговая компания 7 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7378 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11353 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13377 2
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Финансовое планирование 84 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4676 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11950 1
ЕХД - Единое Хранилище данных - Unified Data Storage 308 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7095 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1896 1
Data Lake - Data Lakehouse - Озеро данных 260 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19307 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6557 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3844 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6671 1
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11617 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10167 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12519 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66005 1
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Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 1
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3066 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30696 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 97 1
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Microsoft Office 3736 1
Армада - РБК Лизинг 16 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8383 1
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Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5965 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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