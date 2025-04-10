Платформа Alpha BI интегрирована с продуктами Arenadata

Платформа Alpha BI, разработанная АО «Барс Груп», протестирована на совместимость с решениями Arenadata. По итогам проведенных испытаний установлена полная работоспособность платформы при использовании баз данных Arenadata Postgres (ADPG), Arenadata DB (ADB) и Arenadata QuickMarts (ADQM), включая возможность подключения по live-connect, построение аналитических моделей и формирование отчетности в режиме, приближенном к реальному времени. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Alpha BI — российская BI-платформа уровня Enterprise, разработанная АО «Барс Груп». Решение предназначено для построения комплексной корпоративной аналитики, автоматизации сбора, обработки и визуализации данных, поддержки бизнес-решений и соответствия требованиям законодательства по отчетности. Среди ключевых возможностей — создание многоуровневых хранилищ данных, визуальные панели управления, встроенный ETL-процессинг, OLAP-аналитика, Excel-клиент и развитая система разграничения прав доступа.

Важная особенность Alpha BI — ее архитектурная совместимость с современными отечественными ИТ-продуктами, включая аппаратную часть (процессоры «Байкал»), операционные системы (Astra Linux, «Ред ОС»), среды исполнения Java. Интеграция Alpha BI с Arenadata Postgres, Arenadata DB и Arenadata QuickMarts позволяет реализовать различные BI-сценарии — от оперативной отчетности и мониторинга до аналитики корпоративного уровня. Поддержка live-connect с использованием стандартов XMLA и MDX обеспечивает корректную работу с многомерными структурами, сохранение преемственности аналитических моделей и возможность глубокой детализации данных без лишнего дублирования.

Развивая платформу и сценарии ее использования, «Барс Груп» представила Alpha OLAP — полноценный OLAP-сервер многомерной обработки и анализа данных. Интеграция Alpha OLAP с BI-экосистемой позволяет компаниям работать с многомерными структурами данных, обеспечивая гибкость, высокую производительность и адаптивность к различным хранилищам.

Alpha OLAP может полностью заменить MS SSAS, что позволит отечественным компаниям работать без ограничений.

«Интеграция Alpha BI с решениями Arenadata играет ключевую роль в развитии современной BI-аналитики. Сегодня компании все чаще переходят на полностью локализованные решения, и возможность эффективного взаимодействия с Arenadata Postgres, Arenadata DB и Arenadata QuickMarts позволяет нашим заказчикам выстраивать мощные и масштабируемые BI-системы без ограничений. Совместимость с решениями Arenadata обеспечивает высокую скорость обработки данных, стабильность работы аналитических моделей и поддержку сложных аналитических сценариев. В дополнение к этому мы продолжаем расширять функциональность платформы, предлагая в том числе Alpha OLAP как гибкое решение для работы с многомерными данными», — отметил Арслан Катеев, руководитель отдела разработки Alpha BI.

«Совместимость Alpha BI с технологическим стеком Arenadata открывает дополнительные возможности для заказчиков, которые ищут импортонезависимую, производительную и гибкую платформу аналитики. Благодаря такой связке заказчики получают готовый функциональный инструмент, который не требует компромиссов по функциональности», — сказал Антон Близгарев, директор по развитию облачного бизнеса Arenadata.