Федеральная налоговая потратит 1,5 миллиарда на новое «железо», потому что старое не справляется

Федеральная налоговая служба покупает комплект программно-аппаратных комплексов и программного обеспечения для своих ЦОДов «Дубна» и «Городец». На закупку выделено 1,57 млрд руб.



Миллиарды за «железо»

Как выяснил CNews, Федеральная налоговая служба покупает четыре программно-аппаратных комплекса (ПАК), два дисковых комплекта и ПО на сумму 1,57 млрд руб.

Новое «железо» предназначено для замены старого и для модернизации критически важной Федеральной государственной информационной системы формирования и ведения единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении (ФГИС ЕРН). Оборудование поступит в ЦОДы «Дубна» и «Городец».

Тендер был опубликован на сайте госзакупок 16 июня 2025 г. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 3 июля. Итоги конкурса объявят 4 июля.

Сайт администрации г. Оби Новосибирской области ФНС покупает комплект ПАКов и ПО на полтора миллиарда

Согласно документам, замена существующего оборудования происходит «ввиду нехватки имеющихся объемов хранения и невозможности расширения/обновления текущего ПАК», «нехватки имеющихся объемов хранения» и «необходимости замены на узлах кластера типа RAID0 массива данных на отказоустойчивый тип массива RAID10 из-за участившихся отказов дисков», указано в техническом задании.

Основные задачи тендера включают замену серверов баз данных для подсистем эталонных данных (ПЭД), внешнего взаимодействия (ПВВ) и управления и мониторинга (ПУиМ), расширение ресурсов хранения для подсистемы воинского учета (ГИР ВУ), а также наращивание мощностей кластеров Elasticsearch, Arenadata QuickMarts и базовой инфраструктуры

Работы разделены на два этапа. Поставки и пусконаладочные работы первого этапа должны быть завершены не позднее 11 декабря 2025 г. Второй этап начнется не ранее 10 января 2026 г. и завершится не позднее 28 февраля 2026 г.

ФГИС «ЕРН» представляет собой критически важную государственную систему класса защищенности К1, обрабатывающую персональные данные уровня УЗ-2. Ее основная функция – формирование и ведение единого федерального информационного регистра сведений о населении России, а также Государственного информационного ресурса воинского учета (ГИР ВУ).

Система обладает аттестатом соответствия требованиям безопасности и функционирует на выделенной инфраструктуре в ЦОД г. Дубна и Городец под управлением ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России.

Какое «железо» покупают

Всего в техническом задании указано два комплекта, по две единицы оборудования в каждом, поставляемых ПАКов. ПАК «Машина баз данных» предназначен для организации вычислительной инфраструктуры хранения и обработки баз данных.

В каждый комплект входят три типа вычислительных узлов. Первый должен быть оснащен не менее чем двумя процессорами Intel Xeon Gold 6248R или аналогом, с минимальным количеством 24 ядер на процессор и не менее 512 ГБ оперативной памяти.

Накопители используются типов SAS, SATA или NVMe емкостью до 7.68 ТБ SSD. Второй узел комплектуются не менее чем двумя процессорами Intel Xeon 6342 или аналогом, с минимальным количеством 24 ядер на процессор и не менее 1024 ГБ оперативной памяти. Накопители достигают емкости до 12 штук по 3.84 ТБ SSD.

Третий включает в себя не менее двух процессоров Intel Xeon Silver 4214R или аналог, с минимальным количеством 12 ядер на процессор и не менее 192 ГБ оперативной памяти.

ПАКи «Вычислительных ресурсов» предназначены для общесистемных сервисов, расширения ресурсов обработки и анализа данных, включая работу программного обеспечения колоночных систем управления базами данных.

Каждый комплект состоит из двух типов узлов. Первые узлы оснащаются не менее чем двумя процессорами Intel Xeon Gold 5220R или 6248R (или аналогом), с минимальным количеством 24 ядер на процессор и не менее 128 ГБ оперативной памяти. Используются накопители типов SAS, SATA или NVMe.

Вторые комплектуются не менее чем двумя процессорами Intel Xeon 6342 или Platinum 8268 (или аналогом), с минимальным количеством 24 ядер на процессор и не менее 512 ГБ оперативной памяти. Накопители используются типов SAS, SATA или NVMe, включая не менее 24 штук емкостью по 1.92 ТБ SAS SSD каждый.

Помимо ПАКов в техническом задании указаны характеристики дисковых комплектов. Каждый комплект содержит не менее 48 твердотельных накопителей с поддержкой горячей замены, объемом не менее 7.6 ТБ каждый. Они предназначены для интеграции в существующие отечественные ПАКи Машин баз данных, расположенные в ЦОД Дубна и ЦОД Городец.

Покупают еще и ПО

В рамках закупки предусмотрены лицензии на обновление ключевых систем управления данными до версий, сертифицированных ФСТЭК России по 4 классу защиты и четвертому уровню доверия.

Это включает расширение существующего программного обеспечения Postgres Pro Enterprise до его сертифицированной версии для двух экземпляров Системы управления базами данных.

Предусмотрено расширение программного обеспечения колоночной СУБД, вероятно, Arenadata QuickMarts или аналог, так как, согласно документам эта СУБД уже установлена в системы ФНС, до сертифицированной версии для одной Системы управления колоночными базами данных.

Для двух экземпляров ПО Обработки больших данных требуется расширение до сертифицированной версии.