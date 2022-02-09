«Дом.РФ» поменяет «зоопарк» ПО на российское хранилище данных на основе необычных СУБД

Финансовый институт развития России в жилищной сфере намерен изменить свой подход к построению корпоративных хранилищ данных, отказавшись от формирования управленческой и аналитической отчетности из разных информсистем, включая решения компаний «1С», «Диасофт», «Новая Афина» и ЦФТ, в пользу создания единой платформы, ориентировочно на отечественном ПО Arenadata.

Обработка данных на ПО Arenadata

Как выяснил CNews, госкомпания «Дом.РФ», ранее известная как «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК), а ныне являющаяся финансовым институтом развития России в жилищной сфере, намерена консолидировать свои внешние и внутренние данные в рамках единой российской программной платформы.

Для достижения этой цели организация выбрала стек продуктов российской компании Arenadata, хотя и допускает использование полностью идентичного софта, который также должен быть зарегистрирован в реестр отечественного ПО при Минцифры.

Стек включает распределенную массивно параллельную аналитическую СУБД ArenadataDB. Она построена на MPP-системе с открытым исходным кодом на платформе ПО GreenplumDB и предназначена для хранения и обработки больших объемов информации — до десятков петабайт.

Другой элемент стека — кластерная колоночная аналитическая СУБД Arenadata QuickMarts. Она была создана на платформе Yandex ClickHouse, с корпоративной поддержкой, расширенной функциональностью и дополнительным контролем качества релизов.

Дом.РФ » в части хранения данных уйдет от «зоопарка» российского ПО в пользу единой отечественной платформы

Напомним, в аналитических СУБД, в отличие от самых распространенных на рынке транзакционных, время отклика системы не регламентировано, поэтому пользователь зачастую имеет возможность прервать слишком долго выполняющийся запрос или разделить расчеты на более короткие этапы. Кроме того, допустимые размеры аналитической базы данных, как правило, больше транзакционной.

Третий элемент стека платформы обработки сообщений ADS Kafka. В «Доме.РФ» полагают, что она эффективно решает задачи корпоративной шины обмена данными — способна получать и обрабатывать данные из многочисленных внешних систем, хранить их в течение нужного для бизнеса времени и возвращать потребителям с удобной для них нагрузкой. ADS реализована на открытой платформе Apache Kafka.

Подоплека проекта

Необходимость внедрения новой платформы в «Доме.РФ» объясняют тем, что в настоящий момент компания сталкивается с рядом проблем при работе с существующим ПО в области корпоративной отчетности. Эти проблемы связанны с высокой раздробленностью содержащихся данных, их недостаточным качеством и рядом других факторов, снижающих производительность анализа данных. В этой связи госкомпания планирует изменение своего подхода к построению корпоративных хранилищ.

Представители «Дома.РФ» в разговоре с CNews сообщили, что целью запускаемого проекта является создание единой корпоративной платформы управленческой, аналитической, операционной отчетности по различным направлениям деятельности функциональных блоков организации на основе единой архитектуры, единой методологии формирования отчетности и унифицированных бизнес-процессов.

«В настоящее время управленческая и аналитическая отчетность формируется из разных информационных систем, таких как “1С”, Flextera, “Афина”, КХД, ЦФТ, ЕХД, что сопряжено с трудоемкостью процесса и снижению операционного получения данных», — отметили собеседники редакции.

Под ЦФТ здесь подразумеваются решения новосибирской компании «Центр финансовых технологий», под «Афиной» — продукты компании «Новая Афина», столичного разработчика одноименной автоматизированной банковской системы, под Flextera — решения компании «Диасофт». Что касается КХД и ЕХД — это просто корпоративное и единое хранилища данных, не являющиеся продуктами какого-либо конкретного вендора.

Закупка лицензий

Приобрести бессрочные лицензии на ПО Arenadata (или гипотетический эквивалент) «Дом.РФ» планирует в ходе конкурентной тендерной процедуры, которая была запущена компанией 8 февраля 2022 г. в формате открытого электронного аукциона. Начальная максимальная цена договора выставлена на уровне 154,9 млн руб.

«7 в 1» — как «Открытие» объединила инфраструктуру семи компаний в одном ЦОД Инфраструктура

Заявки от претендентов будут приниматься до 24 февраля. Торги намечены на 2 марта. Победителю предстоит поставить лицензии в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора.

Специфика бизнеса «Дома.РФ»

Как уже отмечалось выше, госкомпания «Дом.РФ» представляет собой финансовый институт развития в жилищной сфере. Организация в формате «Агентства по ипотечному жилищному кредитованию» была создана в 1997 г. постановлением Правительства для содействия проведению государственной жилищной политики.

Сегодня компания занимается развитием направлений, которые призваны создавать выгодные условия покупки жилья, формировать цивилизованный рынок аренды и развивать городскую среду.

Основные статьи доходов компании — ипотечный бизнес, банковская деятельность, операции с ипотечными ценными бумагами и реализация федеральных земельных участков.

Какие сервисы помогают автоматизировать процедуры финансового законодательства Бизнес

«Ежегодно компания выплачивает в бюджет не менее 50% чистой прибыли в виде дивидендов, — говорится на ее сайте. — В 2020 г. сумма уплаченных дивидендов составила 14,9 млрд рублей или 73,2% чистой прибыли МСФО 2019 г.».

Единственным акционером АО «Дом.РФ» является Россия в лице Росимущества.