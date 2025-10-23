Arenadata QuickMarts и ADQM Control совместимы с российской ОС «Альт СП»

Группа Arenadata объявила о выходе обновлений для СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM) и компонента ADQM Control, добавивших поддержку российской операционной системы «Альт СП» (релиз 10) разработки «Базальт СПО». Совместимость обеспечена в рамках стратегии развития продуктового портфеля в соответствии с текущими запросами бизнес-заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Результаты тестирования показали, что ADQM и ADQM Control корректно работают с «Альт СП» релиз 10 на платформе х86_64. Совместимость программных продуктов подтверждена двусторонними сертификатами.

«Наша стратегия адаптации продуктов эволюционировала. Изначально мы решали задачу базовой совместимости, а сегодня обеспечиваем ее постоянную актуальность. Для этого выпускаем регулярные обновления, синхронизируя жизненные циклы продуктов Arenadata с выходом новых версий ОС наших технологических партнеров, в частности „Базальт СПО“. Это позволяет клиентам свободно выбирать самые современные и надежные связки программного обеспечения», — отметил Антон Коваленко, директор по продуктовому маркетингу Arenadata.

Поддержка ОС «Альт СП» доступна в enterprise-лицензиях ПО Arenadata начиная со следующих версий: Arenadata QuickMarts — версия 25.3.2.39; ADQM Control — версия 1.1.1.

«Корпоративные данные — критически важный ресурс, поэтому хранить и обрабатывать их необходимо в хорошо защищенной цифровой среде, построенной на технологически независимых российских решениях. Совместные решения „Базальт СПО“ и Arenadata обеспечивают создание именно такой инфраструктуры — безопасной и производительной», — сказал Сергей Гущин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО».

«Альт СП» — операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированная ФСТЭК России. Сертификат удостоверяет, что продукт соответствует требованиям информационной безопасности и предназначен для работы с данными в защищенной цифровой среде.

Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная СУБД на основе технологии ClickHouse. Продукт подходит компаниям с запросом на быструю аналитику в различных сегментах бизнеса. Arenadata QuickMarts сертифицирован ФСТЭК России по требованиям к 4-му уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4).

ADQM Control — инструмент DBA, позволяющий упростить администрирование и оптимизировать работу баз данных кластеров ADQM.