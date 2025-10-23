Разделы

ПО Софт
|

Arenadata QuickMarts и ADQM Control совместимы с российской ОС «Альт СП»

Группа Arenadata объявила о выходе обновлений для СУБД Arenadata QuickMarts (ADQM) и компонента ADQM Control, добавивших поддержку российской операционной системы «Альт СП» (релиз 10) разработки «Базальт СПО». Совместимость обеспечена в рамках стратегии развития продуктового портфеля в соответствии с текущими запросами бизнес-заказчиков. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Результаты тестирования показали, что ADQM и ADQM Control корректно работают с «Альт СП» релиз 10 на платформе х86_64. Совместимость программных продуктов подтверждена двусторонними сертификатами.

«Наша стратегия адаптации продуктов эволюционировала. Изначально мы решали задачу базовой совместимости, а сегодня обеспечиваем ее постоянную актуальность. Для этого выпускаем регулярные обновления, синхронизируя жизненные циклы продуктов Arenadata с выходом новых версий ОС наших технологических партнеров, в частности „Базальт СПО“. Это позволяет клиентам свободно выбирать самые современные и надежные связки программного обеспечения», — отметил Антон Коваленко, директор по продуктовому маркетингу Arenadata.

Поддержка ОС «Альт СП» доступна в enterprise-лицензиях ПО Arenadata начиная со следующих версий: Arenadata QuickMarts — версия 25.3.2.39; ADQM Control — версия 1.1.1.

«Корпоративные данные — критически важный ресурс, поэтому хранить и обрабатывать их необходимо в хорошо защищенной цифровой среде, построенной на технологически независимых российских решениях. Совместные решения „Базальт СПО“ и Arenadata обеспечивают создание именно такой инфраструктуры — безопасной и производительной», — сказал Сергей Гущин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО».

Георгий Тарасов, Curator: Для обучения ИИ требуется все больше бот-трафика

Безопасность

«Альт СП» — операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированная ФСТЭК России. Сертификат удостоверяет, что продукт соответствует требованиям информационной безопасности и предназначен для работы с данными в защищенной цифровой среде.

Arenadata QuickMarts (ADQM) — кластерная колоночная СУБД на основе технологии ClickHouse. Продукт подходит компаниям с запросом на быструю аналитику в различных сегментах бизнеса. Arenadata QuickMarts сертифицирован ФСТЭК России по требованиям к 4-му уровню доверия средств обеспечения безопасности информационных технологий (УД 4).

ADQM Control — инструмент DBA, позволяющий упростить администрирование и оптимизировать работу баз данных кластеров ADQM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Кирилл Федулов, Okdesk: Рынку не нужны ITSM-системы и другие решения по цене вертолета

Хозяева Facebook** и Instagram*** массово увольняют разработчиков ИИ. Полетят головы 600 сотрудников

CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции

С «дочки» SAP взыскали миллионы после ее бегства из России за убытки российской компании

Вячеслав Соколов, «БФТ-Холдинг»: ИИ не заменит закупщиков, но возьмет на себя шаблонные операции

Неожиданный подарок. Мобильный браузер Microsoft Edge получил полную поддержку настольных расширений. Такого нет даже у Chrome

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж

Лучшие ноутбуки с большим экраном для учебы и работы: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?
Показать еще