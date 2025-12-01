Разделы

Семенихин Артем


СОБЫТИЯ


01.12.2025 «Технологии Доверия» и компания Pix Robotics заключили соглашение о сотрудничестве 1
21.11.2024 «Технологии Доверия» и Arenadata стали партнерами 1
20.11.2024 «ТеДо» запустила платформу BPMSoft для автоматизации бизнес-процессов продаж и маркетинга 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Семенихин Артем и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 139 1
К2Тех 227 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 338 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 82 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 1
Apache Software Foundation - ASF 221 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 613 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2837 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2250 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5642 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11531 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21953 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4657 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2148 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 803 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23044 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4681 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12345 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31588 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72912 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11417 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57130 1
ASF - Advanced Systems Format - Advanced Streaming Format - Active Streaming Format 238 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33916 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8149 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8105 1
Data Governance - Руководство данными - data-культура 159 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2402 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7572 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8695 1
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1583 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 416 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2860 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Streaming (Kafka) - ADS - Arenadata Streaming Control - ADSC 33 1
Apache NiFi 18 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DH - ADH - Arenadata Hadoop 50 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1503 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Postgres - ADPG 19 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata QuickMarts - ADQM 37 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 186 1
Apache Hadoop 446 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 159 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 207 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 199 1
Акулов Андрей 7 1
Чанышев Владимир 19 1
Агаева Наиля 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156442 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54903 1
Энергетика - Energy - Energetically 5513 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8230 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6656 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20327 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25911 1
