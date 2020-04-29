«Ростех» открыл онлайн-магазин гражданской радиоэлектроники

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«Ростех» разработал и запустил маркетплейс открытый маркетплейс гражданской радиоэлектроники. В нем представлены техника и программное обеспечение отечественного производства, использующиеся в самых разных областях – медицине, экономике, ИТ, ЖКХ, образовании, энергетике и др. На начальном этапе каталог магазина включает 1200 позиций, и в дальнейшем планируется его расширение.



Фирменный маркетплейс «Ростеха»

Госкорпорация «Ростех» запустила в интернете свой первый в России веб-магазин гражданской электроники предприятий радиоэлектронного кластера. Как сообщили CNews представители корпорации, ресурс нацелен как на госструктуры, так и на коммерческих заказчиков, и на момент публикации материала каталог маркетплейса включал свыше 1200 товаров, разработанных входящими в «Ростех» предприятиями.

Разработкой портала, в том числе и его дизайна, занимались специалисты Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) «Электроника», а заказчиком проекта выступил «Национальный центр информатизации» (НЦИ). Обе организации включены в состав госкорпорации.

Структура магазина

Все товары в каталоге онлайн-магазина «Ростеха» разделены на 27 категорий основных категорий. Среди них есть: «Сети и связь», «Энергетическое оборудование», «Микроэлектроника», «Интернет вещей», «Обработка и хранение данных», «Изделия квантовой электроники» и т. д. Также есть категории «Спортивное оборудование инвентарь» и «Программное обеспечение», в которую входят такие продукты, как программный комплекс защищенной видеоконференцсвязи IVA AVES S, система видеоконференцсвязи и совместной работы «Вега-Ирида» и др.

Главная страница маркетплейса

Каждый товар в каталоге снабжен информационной карточкой, включающей сведения о том, как его приобрести, его изображение, данные о сертификате и его технических параметрах. Дополнительно представлены преимущества товаров в сравнении с аналогами, а также сферы, в которых он может применяться.

Раздел с компьютерной техникой

Маркетплейс «Ростеха» предусматривает возможность обращения к производителю каждого товара в случае возникновения дополнительных вопросов. В частности, можно будет узнать стоимость товара, поскольку на момент публикации материала цены на большинство позиций были недоступны – их предлагалось узнать «по запросу».

Помимо перечисленного, в онлайн-магазине есть функция сравнения нескольких товаров, а также реализовано разделение продукции не по категориям, а по отраслям применения. К ним относятся: энергетика, образование, ИТ и связь, госсектор, ЖКХ, здравоохранение, сельское хозяйство и др.

Состав каталога

1200 разработок в маркетплейсе «Ростеха» – это продукция более чем 130 российских компаний-производителей. По состоянию на 29 апреля 2020 г. перечень товаров онлайн-магазина был интегрирован с каталогом Московского инновационного кластера. В дальнейшем разработчики планируют расширять его за счет добавления гражданской продукции всех предприятий госкорпорации.

Вместе с техникой в маркетплейсе «Ростеха» есть и программное обеспечение

«Радиоэлектронный кластер “Ростеха” объединяет более 350 предприятий в 35 регионах страны, которые производят огромное количество типов радиоэлектронных изделий – от электронных компонентов и блоков до медицинских приборов, оптической техники, сложных программных комплексов и систем», ⎼ отметил генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.

Средства по борьбе с коронавирусом

В маркетплейсе «Ростеха» присутствует дополнительная категория товаров – «Средства по борьбе с коронавирусом». Доступ к ней осуществляется через главную страницу магазина или через список отраслей.

Медоборудование, предназначенное для борьбы с коронавирусом. Цены отсутстувуют

Появление этой категории связано с ростом числа заболевших коронавирусом COVID-19 среди россиян – 29 апреля 2020 г. их количество превышало 99,3 тыс. человек, и в общемировом «рейтинге» стран по числу зараженных Россия находилась на восьмом месте.

К средствам по борьбе с коронавирусом в каталоге «Ростеха» относится в первую очередь многофункциональный аппарат ингаляционной анестезии МАИА-01. Вместе с ним маркетплейс предлагает приобрести два цифровых инфракрасных термометра, предназначенных для быстрого измерения температуры тела. К каждому из товаров приложен список компаний, в которых их можно купить, с указанием адреса их расположения и контактного номера телефона. Стоимость МАИА-01 и термометров не приведена.