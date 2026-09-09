Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростех Маркетплейс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|09.09.2026
|«Первый промышленный Ozon» сразу после открытия рухнул из-за DDoS-атаки 1
|29.04.2020
|«Ростех» открыл онлайн-магазин гражданской радиоэлектроники 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 440 1
|Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3469 1
|IVA Technologies - IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 1
|Apple iPhone 6 4860 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167403 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47839 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470855, в очереди разбора - 724554.
Создано именных указателей - 200886.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.