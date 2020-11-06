«Ростех» по заказу МЧС России разработает единые стандарты по созданию «Безопасного города»

Госкорпорация «Ростех» займется разработкой единых стандартов для проекта МЧС России по развитию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Соответствующий контракт был заключен по итогам конкурсных процедур между МЧС и Национальным центром информатизации (НЦИ, входит в «Ростех»).

В соответствии с документом, до конца 2022 г. НЦИ выполнит комплексную научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, которая позволит создать систему межведомственного взаимодействия, сквозной передачи и обработки информации в едином информационном пространстве.

«АПК «Безопасный город» может стать основой полноценной и разветвленной системы обеспечения безопасности и предупреждения кризисных ситуаций в России, объединив различные системы всех ФОИВ. Чрезвычайные ситуации нельзя полностью исключить, но можно, предупреждая, их минимизировать. Инструментом для этого и является система «Безопасный город», – отметил первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян.

В результате НИОКР будут разработаны единые понятия и классификаторы, прогнозные и аналитические модели по 12 ключевым рискам, типовые сценарии реагирования, а также проекты документов, формирующих правовое и нормативно-техническое обеспечение мероприятий по построению и развитию АПК «Безопасный город». Также будет создан испытательный стенд для апробации и отладки программно-технических решений и проведена опытная эксплуатация разработанных прогнозно-аналитических моделей и сценариев реагирования в пилотных субъектах России.

«АПК «Безопасный город» – комплексная система обеспечения безопасности, позволяющая различным ведомствам, экстренным и оперативным службам согласованно и быстро реагировать на любые нештатные ситуации. Поэтому результаты НИОКР будут иметь стратегическое значение для всей страны. Сейчас на старте проекта крайне важно учесть мнение всех вовлеченных сторон, чтобы обеспечить консолидацию подходов и выработать единую техническую политику. Это позволит в дальнейшем оперативно развернуть комплексы в регионах страны и обеспечить единые подходы к их эксплуатации для максимально эффективного реагирования. Кроме того, АПК «Безопасный город» может стать универсальной основой для двустороннего практического сотрудничества с другими странами, международными организациями и интеграционными объединениями», – сказал индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации Ростех Сергей Сахненко.

Перспективы построения АПК «Безопасный город» Ростех и МЧС России обсудили с представителями федеральных органов исполнительной власти, научного и экспертного сообщества в рамках II Международного пожарно-спасательного конгресса.

В дискуссии приняли участие первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян, директор департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Василий Шпак, заместитель руководителя Ростехнадзора Анатолий Геллер, индустриальный директор радиоэлектронного комплекса Госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко, генеральный конструктор АПК «Безопасный город» Оксана Якимюк, первый вице-президент Академии наук России Валерий Бондур, член Совета Федерации Ирина Рукавишникова, генеральный директор НЦИ Константин Солодухин.