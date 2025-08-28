Разделы

«Ростелеком» оцифровал Ярыгинскую набережную Красноярска для летнего отдыха горожан

В августе 2025 г. на Ярыгинской набережной Красноярска прошел марафон мероприятий — кинопоказы, спортивные тренировки, творческие мастер-классы и концерты. «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру, чтобы летний праздник под названием «T2 СПОТ» состоялся, и более 5000 его участников смогли поделиться впечатлениями в социальных сетях. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Бесперебойный доступ к интернету — важнейший фактор успеха массовых мероприятий. Сегодня почти все технологии развлечений работают через интернет. Мы проложили оптоволокно к площадке на набережной, обеспечив стабильное проводное соединение для организаторов и бесплатный Wi-Fi для гостей».

К высокоскоростному интернету «Ростелеком» подключил большой уличный экран, на котором транслировали семейное кино и мультфильмы из видеосервиса Wink. А также создал сеть Wi-Fi, доступом к которой пользовались горожане.

