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«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за выборами в Хакасии

В Хакасии прошли выборы депутатов Государственной Думы и органов местного самоуправления, а также глав городов и районов республики. «Ростелеком» обеспечил бесперебойную работу системы видеонаблюдения за ходом голосования. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Мы установили почти 400 цифровых видеокамер на 194 избирательных участках. Картинка в высоком разрешении транслировалась по защищенным каналам связи на служебный портал “Наш выбор онлайн” и видеостену, установленную на площадке Центра общественного наблюдения. Так можно было дистанционно контролировать легитимность и безопасность избирательного процесса».

В помещениях, где проходило голосование, специалисты «Ростелекома» установили комплекты видеокамер с флеш-картами, коммутаторы доступа, антивандальные шкафы и резервные источники электропитания. Всё оборудование заранее протестировали, в дни выборов оно отработало штатно.

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Цифровизация

Камеры фиксировали рабочие места членов избирательной комиссии, сейф-пакеты и ящики для бюллетеней. Чтобы не нарушать право избирателей на тайну голосования, в индивидуальных кабинах видеозапись не велась.

Ольга Левченко, председатель Общественной палаты, руководитель Центра общественного наблюдения за выборами в Республике Хакасия: «Эта избирательная кампания стала седьмой для Центра общественного наблюдения в Хакасии. Как и всегда, мы работали в тесном взаимодействии со специалистами “Ростелекома”. Благодаря внедренному сервису мы получили онлайн-доступ даже к самым отдаленным участкам. Видеосистема работала без нареканий».

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