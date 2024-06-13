«Ростелеком» и правительство Республики Тыва намерены сотрудничать по проекту реконструкции региональной системы оповещения населения

Красноярский филиал «Ростелекома» и правительство Республики Тыва подписали соглашение о намерениях в рамках проекта реконструкции региональной системы оповещения населения. Планируется, что взаимодействие будет осуществляться при участии республиканской службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

«Ныне существующая система оповещения не готова к выполнению задач: общий охват техническими средствами составляет всего 12,9% населения. Поэтому необходимо проводить масштабную реконструкцию и дооснащение. Новые комплексы должны автоматически принимать и перенаправлять сигналы сирен и речевую информацию с пунктов управления единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований до большинства жителей Тувы», — отметил Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва.

Цель проекта — обеспечить готовность системы своевременно доводить до жителей Тувы экстренную информацию о возможности возникновения опасностей природного или техногенного характера, а также о правилах поведения и мерах защиты. В рамках проекта в 70 населенных пунктах республики планируется установить 124 современных аппаратных комплекса систем оповещения, что позволит охватить основную часть населения, проживающего на территории республики.

«С учетом опыта и компетенций по созданию систем оповещения в других регионах, “Ростелеком” готов проработать этот проект. В частности, обследовать места установки оконечных устройств, проконсультировать заказчика по выбору каналов связи для надежного подключения», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Конкретные технические и организационные мероприятия будут выполнены по отдельным договорам, заключенным в результате закупочных процедур, предусмотренных законодательством РФ.

Финансирование проекта обеспечено государственной программой «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014–2025 годы».