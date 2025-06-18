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Ховалыг Владислав
УПОМИНАНИЯ
Ховалыг Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9967 3
|Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 253 3
|МегаФон 9339 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6311 1
|Усатов Алексей 27 1
|Помбухчан Хачатур 24 1
|Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1452 3
|Россия - СФО - Республика Тыва 333 3
|Россия - РФ - Российская федерация 149805 1
|Россия - СФО - Республика Тыва - Кызылский кожуун - Кызыл 79 1
|Россия - СФО - Хакасия Республика 528 1
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