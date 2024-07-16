«Ростелеком» организовал Wi-Fi на площадке гольф-клуба «Юдинская долина» в Красноярске

Участникам пикника «Бизнес! Air» в загородном гольф-клубе «Юдинская долина» будет доступен бесплатный Wi-Fi от «Ростелекома». Компания предоставит услугу на оптических сетях стороннего оператора. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Возможности “Ростелекома” обширны: несмотря на то, что гольф-клуб подключен к оптическому интернету другого провайдера, предоставлять публичный Wi-Fi будем мы. У нас есть техническая возможность оперативно интегрировать сервис в существующую сеть. Сигнал пойдет на мобильные устройства пользователей по беспроводным каналам и без прямого контакта с оператором связи», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Благодаря услуге «Wi-Fi для гостей» на гольф-площадке будет доступен интернет с возможностью проведения электронных платежей, онлайн-трансляций в социальных сетях, обмена текстовыми, фото и видеоданными. «Ростелеком» предоставит публичный канал связи через персональную авторизацию клиентов. Пройти ее можно по звонку на номер 8 800, через идентификацию на портале «Госуслуги» или с помощью SMS-кода. Каждый из предложенных способов соответствует требованиям российского законодательства.