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«УЦН 2.0» в помощь: система оповещения может добраться до отдаленных поселений Хакасии, Тувы и Красноярского края

«Ростелеком» рассказал о возможностях территориального расширения систем безопасности. По мнению экспертов, установить новые точки оповещения можно в самых отдаленных и труднодоступных поселениях Хакасии, Тувы и Красноярского края. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Реализовать проект провайдер предлагает за счет телеком-инфраструктуры, построенной по федеральному проекту устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0).

Никита Жильцов, директор по цифровым регионам Сибирского федерального округа «Ростелекома»: «Согласно нормативным требованиям, система оповещения должна обеспечивать охват не менее 75% населения в каждом субъекте России. Чтобы достичь и перевыполнить этот показатель, мы предлагаем задействовать наши оптические линии связи, на которых работают базовые станции “УЦН 2.0”».

Так, в десятках и сотнях малых населенных пунктов можно установить аппаратные комплексы, которые будут автоматически принимать и ретранслировать сигналы сирен и речевую информацию, поступающую от управления единых дежурно-диспетчерских служб.

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Модернизация региональных систем оповещения потребует обновления проектно-сметной документации. Использование уже построенных каналов доступа к высокоскоростному интернету позволит сократить расходы на проекты и сэкономить время на получение выделенных радиочастот для работы оборудования.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Недавно мы заключили контракт с правительством Республики Тыва на реконструкцию и дооснащение региональной системы оповещения. В 70 селах и арбанах будем устанавливать более 100 вещательных комплексов. При реализации цифровых проектов безопасности рассматриваются разные модели финансирования. Вложение собственных средств на этапе установки оборудования с последующим гарантийным обслуживанием и возвратом капитала — одна из них».

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