Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Ростелеком» сделает уличное освещение в Ачинске энергоэффективным

«Ростелеком» реализует масштабный проект по модернизации уличного освещения в Ачинске. В рамках муниципального контракта, заключенного в августе 2025 г., уже в начале 2026 г. в городе появятся более 1600 умных светильников, которые заменят устаревшие аналоги. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Современные светодиодные лампы свяжут с цифровым оборудованием, что позволит управлять системой освещения дистанционно, например, настраивать автоматическое включение и отключение фонарей, контролировать работу приборов учета, а также оперативно выявлять незаконные подключения к электросети. Это позволит оптимизировать энергопотребление и повысить уровень безопасности на улицах города.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «В рамках контракта “Ростелеком” инвестирует собственные средства в поставку и монтаж оборудования. Возврат этих инвестиций будет осуществляться поэтапно — в течение семи лет из средств, сэкономленных городом на потреблении электроэнергии, что составит примерно 9 млн кВт/ч».

Контейнеры под защитой: в Kaspersky поделились кейсами на российском рынке
Безопасность

Светильники будут отличаться не только высокой энергоэффективностью, но и улучшенной яркостью, ударопрочностью и надежной защитой от коротких замыканий и скачков напряжения. Их установят на ключевых автомагистралях и пешеходных зонах — на Белорусской, Омской, Воеводы Тухачевского, Щетинкина, Ленина, Калинина, Чкалова, Строителей.

Игорь Титенков, глава города Ачинска: «Благодаря механизму энергосервисного контракта мы привлекаем инвестиции, обновляем устаревшую инфраструктуру и впоследствии можем направить сэкономленные средства на решение других важных социальных вопросов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Рынок ИИ для CRM: между прототипами и экосистемами

Российские банки попробовали китайские ИИ-ускорители. Они дешевые, но перегреваются и уступают в стабильности Nvidia

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

Росздравнадзор будет автоматически собирать данные от медицинских систем с ИИ

Российские службы каталогов 2025

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще