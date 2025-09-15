«Ростелеком» сделает уличное освещение в Ачинске энергоэффективным

«Ростелеком» реализует масштабный проект по модернизации уличного освещения в Ачинске. В рамках муниципального контракта, заключенного в августе 2025 г., уже в начале 2026 г. в городе появятся более 1600 умных светильников, которые заменят устаревшие аналоги. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Современные светодиодные лампы свяжут с цифровым оборудованием, что позволит управлять системой освещения дистанционно, например, настраивать автоматическое включение и отключение фонарей, контролировать работу приборов учета, а также оперативно выявлять незаконные подключения к электросети. Это позволит оптимизировать энергопотребление и повысить уровень безопасности на улицах города.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «В рамках контракта “Ростелеком” инвестирует собственные средства в поставку и монтаж оборудования. Возврат этих инвестиций будет осуществляться поэтапно — в течение семи лет из средств, сэкономленных городом на потреблении электроэнергии, что составит примерно 9 млн кВт/ч».

Светильники будут отличаться не только высокой энергоэффективностью, но и улучшенной яркостью, ударопрочностью и надежной защитой от коротких замыканий и скачков напряжения. Их установят на ключевых автомагистралях и пешеходных зонах — на Белорусской, Омской, Воеводы Тухачевского, Щетинкина, Ленина, Калинина, Чкалова, Строителей.

Игорь Титенков, глава города Ачинска: «Благодаря механизму энергосервисного контракта мы привлекаем инвестиции, обновляем устаревшую инфраструктуру и впоследствии можем направить сэкономленные средства на решение других важных социальных вопросов».