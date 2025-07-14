«Ростелеком» усилил безопасность на дорогах Красноярского края

«Ростелеком» завершил проект по установке 80 стационарных постов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Красноярском крае. Мероприятия, направленные на повышение транспортной безопасности, были выполнены в рамках государственного контракта с региональным управлением автомобильных дорог. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Первые 40 камер были введены в эксплуатацию в феврале этого года, а оставшиеся 40 — в июле. Цифровые устройства в режиме реального времени контролируют дорожную обстановку и передают данные по защищенным каналам связи в автоматизированную систему МВД».

Оборудование оснащено инфракрасными датчиками для работы в ночное время и системой распознавания номерных знаков. Это позволяет правоохранительным органам отслеживать автомобили, находящиеся в угоне, и реагировать на потенциальные угрозы.

Камеры фиксируют различные нарушения правил дорожного движения, включая превышение скорости, движение по выделенной полосе, разворот и поворот в запрещенных местах, несоблюдение требований дорожных знаков и разметки. Они также выявляют случаи, когда водитель не уступает дорогу пешеходу на переходе, использует мобильный телефон во время вождения или не пристегивает ремень безопасности.

Сергей Молявко, врио начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю: «Фотовидеофиксация является важным инструментом для повышения безопасности на проблемных участках дорог. В 2024 г. устройства зарегистрировали более 3 млн нарушений ПДД, а за первую половину 2025 г. — свыше 1,5 млн. Примечательно, что в зонах с установленными камерами аварийность значительно снижается. В Красноярском крае более 40 таких участков, и на всех местах концентрации ДТП оборудование уже функционирует».

Подробная информация о расположении установленных комплексов и фиксируемых нарушениях доступна на сайте Управления автомобильных дорог по Красноярскому краю в разделе «Фотовидеофиксация».