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«Ростелеком» модернизирует систему оповещения населения города Кызыла Республики Тыва

«Ростелеком» дооснастит оборудованием действующую систему оповещения населения в столице Республики Тыва. Работы будут выполнены до конца 2024 г. в рамках государственного контракта, подписанного между компанией и департаментом городского хозяйства города Кызыла по результатам открытых торгов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Специальные технические средства установят на девяти административных зданиях: больницах, поликлиниках, школах и мэрии. Общая сумма инвестиций составит 18,5 млн руб.

«Задача системы оповещения — своевременно и оперативно информировать людей об угрозах или возникновении ЧС. Мы смонтируем комплексы, которые будут автоматически принимать и ретранслировать сигналы сирен и речевую информацию с пункта управления единой диспетчерской службы до жителей Кызыла», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома».

Обновляемая муниципальная система оповещения будет сопряжена с региональной на программном и аппаратном уровнях. Управлять оборудованием можно по проводным каналам, радиосвязи и GSM.

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«Модернизация системы проводится во исполнение федеральных и региональных нормативных требований. Нам необходимо обеспечить максимальный охват населения и интеграцию всех точек оповещения в единую систему, задействовав современные цифровые каналы связи», — сказал Карим Сагаан-оол, мэр города Кызыла.

На весь период действия контракта и в течение года после его реализации «Ростелеком» будет нести гарантийные обязательства и выполнять техническое обслуживание установленных оконечных устройств.

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