«Ростелеком» цифровизировал металлургические предприятия в Новоангарске Красноярского края

«Ростелеком» обеспечил цифровыми решениями металлургические компании «НОК ГРУПП» в Новоангарске Мотыгинского района Красноярского края. Технологии позволяют отраслевым предприятиям выдерживать высокую конкуренцию в сфере добычи полиметаллов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

«Новоангарский обогатительный комбинат» и «Горевский горно-обогатительный комбинат» являются давними клиентами «Ростелекома» и пользуются набором телеком-услуг: высокоскоростным интернетом и Wi-Fi, «Интерактивным ТВ», «Видеонаблюдением», «Виртуальной АТС» и др.

«Взаимодействие “Ростелекома” и “НОК ГРУПП” — один из примеров продуктивного сотрудничества. Выстраивая с корпоративными заказчиками долгосрочные отношения, мы стремимся занимать экспертную позицию и предлагать те решения, которые необходимы для развития бизнеса. В Новоангарске переход на цифру шел постепенно, охватывая не только производство, но и социальную сферу. Например, для комфорта вахтовых сотрудников в общежитиях мы внедрили IP-телевидение, сделали проводной интернет и Wi-Fi», — сказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

«Предприятия являются градообразующими — у нас трудится несколько тысяч человек. Большая часть из них — это жители Новоангарска и прилегающих населенных пунктов. Важно, чтобы люди чувствовали себя защищенными. Кроме выполнения бизнес-задач и базовых социальных обязательств, мы создаем дополнительные условия для хорошей работы и жизни — выделяем средства на строительство нового жилья в поселке, реконструкцию школы, дорог. И праздник, который организовали вместе с партнерами в честь юбилеев комбинатов, тоже часть нашей ответственности», — отметил Андрей Ушаков, начальник управления ИТ и информационной безопасности «УК «НОК ГРУПП».

В рамках празднования на Центральной площади Новоангарска «Ростелеком» установил технологичную локацию, где каждый желающий мог поучаствовать в спортивных и творческих конкурсах, побороться за призы и сделать моментальные фотографии с необычными дизайн-эффектами.

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Красноярский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Красноярского края, Республики Хакасии и Республики Тыва.

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.