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«Ростелеком» построил базовую станцию сотовой связи в селе Хомутово Красноярского края

Компания «Ростелеком» построила и ввела в эксплуатацию базовую станцию в селе Хомутово на юго-востоке Красноярского края. Качественной мобильной связью четвертого поколения (4G/LTE) и высокоскоростным интернетом обеспечены более 100 местных жителей. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Антенно-мачтовое сооружение подключено к Сети по оптоволокну. Благодаря устойчивому сигналу передачи данных люди смогут легко пользоваться электронными государственными услугами, совершать видеозвонки, общаться в месенджерах — использовать все способы современных онлайн-коммуникаций.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Хомутово — это маленькое поселение, расположенное на реке Кан. Место славится красивой природой. Чтобы отдохнуть и порыбачить, сюда часто приезжают из соседних сел и городов. Наличие мобильной голосовой связи и интернета будет только способствовать развитию туризма и предпринимательства».

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Развертывание телекоммуникационной инфраструктуры провайдер выполнил по заказу министерства цифрового развития Красноярского края в рамках программы «Развитие информационного общества». Средства на ее реализацию предусмотрены региональным бюджетом.

Николай Распопин, министр цифрового развития Красноярского края: «Программа реализуется с 2017 г. — за это время услугами сотовой связи и мобильного интернета обеспечены 129 населенных пунктов края. В этом году связь появилась в 15 селах и деревнях. До конца декабря операторы подключат еще 12 базовых станций. Краевая госпрограмма “Развитие информационного общества” продлена до 2026 г.».

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