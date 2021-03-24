Центр развития перспективных технологий вошел в состав учредителей организации «Цифровая экономика»

Центр развития перспективных технологий создан для реализации глобальных проектов в цифровой экономике. На основе государственно-частного партнерства ЦРПТ создал единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный ЗНАК» и национальный каталог товаров — важную составляющую единой системы цифровой маркировки. Центр обладает исключительными технологическими компетенциями и экспертными возможностями для обеспечения полного цикла маркировки и вывода на рынок инновационных технологических решений.

«Система маркировки – важнейший государственный проект, который затрагивает выполнение национальных целей, обозначенных Президентом Российской Федерации. Это охрана здоровья граждан и повышение качества жизни, развитие и повышение конкурентоспособности промышленности, импортозамещение и создание высокотехнологичных рабочих мест. Маркировка – это цифровизация целых отраслей и надзорных функций. При этом система служит и развитию смежных индустрий, в первую очередь высокотехнологичных, создаёт новые сервисы и услуги, способствует модернизации бизнесов, переходу их на цифровые рельсы. Накопленный ЦРПТ опыт востребован для выработки экспертной позиции по вопросам развития цифровой экономики в целом и цифровизации отдельных секторов в частности», – подчеркнул член совета директоров ЦРПТ Александр Галицкий.

«Вхождение ЦРПТ в состав наших учредителей расширяет экспертизу организации в вопросах государственно-частного партнерства и вывода на российский и мировой рынок инновационных технологических решений. Компании-учредители в свою очередь получают возможность участвовать в диалоге с государственными органами по самым актуальным и животрепещущим вопросам цифровой повестки развития нашей страны», – комментирует генеральный директор организации «Цифровая экономика» Евгений Ковнир.

В состав учредителей организации «Цифровая экономика» входят также такие цифровые лидеры, как 1С, Агентство стратегических инициатив, Банк ВТБ, Вымпелком, ВЭБ Инновации, Газпром нефть, Мегафон, МТС, Почта России, Рамблер, РВК, РЖД, Росатом, Роснано, Ростелеком, Ростех, Открытая мобильная платформа, Сбербанк, СКБ-Контур, Фонд «Сколково», ЭР-Телеком Холдинг, Цифра, Яндекс, Mail.ru Group, а также Российская Федерация в лице Правительства РФ.