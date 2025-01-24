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Рикор Холдинг Rikor MNT серия мониторов



24.01.2025 Техника «Рикор» поможет студентам СПбГУТ освоить ИТ-специальности 1
06.12.2024 В РГУ нефти и газа открыта ИТ-лаборатория «Ред Софт» 1
Антон Громов, «Рикор»: Наша новая серверная платформа стала полностью локализованной 1
27.09.2024 «Рикор» начала поставки монитора Rikor MNT 23 с глубоким уровнем локализации 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Рикор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

Рикор Холдинг - Rikor 124 4
Intel Corporation 12202 2
Ред Софт - Red Soft 710 2
Dell EMC 5032 1
HP Inc. 5689 1
AMD - Advanced Micro Devices 4234 1
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HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1031 4
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 244 4
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Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3538 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3726 1
Компьютеризация - Cooler - кулер 135 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2537 1
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Рикор Холдинг - Rikor R-N - Rikor TI - Rikor NINO - Rikor MSK - серия ноутбуков 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 1
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 66 1
КМТ - Национальный каталог маркированных товаров, работ, услуг - КТРУ 34 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 626 1
AMD Radeon 280 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 491 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 929 1
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Куприянов Сергей 9 2
Рустамов Рустам 415 1
Киричек Руслан 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 4
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 107 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17066 1
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4982 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 347 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5839 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2255 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5981 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3130 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7617 1
Аренда 2427 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4962 1
Импортозамещение - параллельный импорт 486 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6176 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1372 1
Образование в России 2205 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3952 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2440 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 541 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 250 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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