«Рикор» начала поставки монитора Rikor MNT 23 с глубоким уровнем локализации

«Рикор», российский производитель ПК, начал поставки заказчикам монитора Rikor MNT 23, спроектированного и произведенного на заводе компании в Арзамасе. Первые несколько десятков устройств уже отгружены в БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь». Ожидается, что до конца 2024 г. в российские компании, госучреждения, а также в медицинские, образовательные и спортивные организации будут поставлены более 20 тыс. мониторов Rikor MNT 23.

Rikor MNT 23 отличается наиболее глубоким уровнем локализации среди мониторов «Рикор». Так, на собственном предприятии компании в Арзамасе произведены не только печатная плата и другие внутренние компоненты, но и сам корпус, что является редкостью на российском рынке. Кроме того, монитор функционирует на основе базовой системы ввода/вывода разработки «Рикор», занесенной в реестр отечественного программного обеспечения Минцифры, которая соответствует всем требованиям защищенности и позволяет заказчику гибко настраивать устройство под различные сценарии применения.

Помимо наиболее востребованной диагонали 23,8 дюйма и поддержки технологий Flicker-Free и HDR, монитор обладает отличной контрастностью 1000:1 и глубиной цвета 8 бит, что обеспечивает насыщенность изображения. А показатель яркости IPS-дисплея 350 кд/м² позволит комфортно работать даже в солнечный день. Rikor MNT 23 оснащен всеми необходимыми видеовыходами (VGA, HDMI, DisplayPort) и будет особенно удобен для следующих категорий заказчиков:

Офисные работники. Для конференций, презентаций и продолжительной совместной работы важно, чтобы монитор поддерживал подключение различных устройств, например, ноутбуков сотрудников, десктопов или тонких клиентов. Наличие всех необходимых видеовыходов у Rikor MNT 23, а также встроенного крепления для мини-ПК, решают эту задачу. При этом технология Flicker-Free устраняет мерцание картинки, в результате чего при долгом сидении за экраном у пользователя не устают глаза и не болит голова, что делает этот монитор оптимальным для офиса.

Финансовые аналитики и трейдеры. Используют большой парк разнообразной техники, что требует удобного подключения к дисплею как ноутбуков прошлых поколений с разъемом VGA, так и устройств с актуальным разъемом DisplayPort. При этом высокая яркость и четкость изображения необходимы при работе с большим количеством мелкой информации на экране.

Юристы, бухгалтеры, страховые агенты и продакт-менеджеры. Эти категории сотрудников оценят подъемную поворотную ножку, позволяющую установить экран как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации. Это поможет с максимальным удобством работать с юридическими документами, бухгалтерскими таблицами и продуктовыми даташитами.

Дизайнеры и фотографы. Высокая яркость важна для точного воспроизведения цветов, особенно при работе с HDR-контентом.

Видеомонтажеры и специалисты по постобработке. Мониторы с высокой яркостью и HDR помогают лучше видеть детали в ярких и тёмных сценах.

«Rikor MNT 23 обладает высокими возможностями подключения, прекрасной эргономикой, а также отличной яркостью, что делает его очень удобным для самых разных государственных учреждений и заказчиков из области бизнеса, – сказал Антон Громов, вице-президент «Рикор». – Выпуск монитора с глубоким уровнем локализации производства внутри страны сокращает сроки поставки для наших заказчиков и гарантирует высокое качество продукции. При этом выпуск монитора в корпусе собственного изготовления позволяет нам контролировать практически весь процесс создания продукта, сводя к минимуму зависимость от импортных компонентов».