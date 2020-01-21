«Контур.Снаб» предупредит о сроках закупки и найдет типовой контракт для товара

«СКБ Контур» сообщило о том, что сервис для госзаказчиков «Контур.Снаб» теперь предупреждает о сроках очередного этапа закупки, а также показывает постановления и типовые контракты, которые действуют для того или иного кода товара.

Команда сервиса «Контур.Снаб» обновила калькулятор для расчета сроков закупки. Теперь в нем можно подписаться на напоминания, которые сообщат о дедлайне очередного этапа закупки. Так заказчик точно не пропустит срок и вовремя проведет этапы, например, предоставит разъяснения участникам тендера или подведет итоги аукциона.

В сервисе улучшили поиск кодов и товаров по справочнику ОКПД-2 и КТРУ. Теперь при поиске «Контур.Снаб» покажет постановления, которые накладывают ограничения или преференции на искомый товар, а также типовые контракты для него. Например, сервис подскажет, что на шприцы действуют преференции в 15% для товаров из стран ЕАЭС, ограничение допуска иностранных товаров, а также есть типовой контракт.

Разработчики «Контур.Снаба» уверены, что новые функции облегчат работу контрактных специалистов, сделают процесс подготовки документации и проведения закупки более быстрым и простым.

«Контур.Снаб» помогает госзаказчикам провести закупку: подобрать код товара, оформить документацию и контролировать сроки проведения тендеров. Сервис автоматически рассчитывает НМЦК и предоставляет шаблоны документов для организации закупок.