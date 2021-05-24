ИТ-компании требуют запретить вузам и школам покупать иностранные ноутбуки

Российские ИТ-ассоциации попросили Дмитрия Чернышенко запретить все закупки ноутбуков для российских школ и вузов. По их мнению, те подстраивают требования к этим закупкам так, чтобы в них не могли участвовать российские производители. С такой же просьбой обратился к Чернышенко и глава Минцифры Максут Шадаев.

Запрет закупок ноутбуков

Российские ИТ-компании требуют временно приостановить закупки школами ноутбуков иностранных производителей в рамках федпроекта «Цифровая образовательная среда». Они обратились с этой просьбой к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Обращение, пишет РБК, направили руководитель Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин и глава Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский. Их просьба касается закупок ноутбуков, в которых по тем или иным причинам не могут принять участие российские производители мобильных ПК.

На момент публикации материала в состав АРПП входило 203 организации, среди которых – «1С», ABBYY, «Акронис-инфозащита», «Доктор Веб» и др. АРПЭ насчитывает в своем составе 81 компанию, включая «Байкал электроникс», холдинг GS Group и «Норси-транс».

В своем письме Покровский и Лашин указали, что в течение 2021 г. в России были объявлены или проведены закупки лэптопов иностранных вендоров на сумму более 1,35 млрд руб. В письме говорится, что эти закупки состоялись «из-за некорректных или избыточных требованиях к оборудованию в рекомендациях».

По информации издания, упомянутые в письме закупки были произведены для региональных министерств образования в Иркутской, Самарской и Тамбовской областях, а также в Адыгее и Татарстане. Помимо этого, в документе содержится упоминание о закупке ноутбуков зарубежных компаний Институтом развития образования Пермского края. Она указана как самая крупная закупка (контракт на 461,3 млн руб.), на втором месте идет Кузбасское Минобразования (353,1 млн руб.).

Чего добиваются ИТ-компании

В своем письме главы АРПЭ и АРПП попросили Дмитрия Чернышенко временно остановить проведение закупок ноутбуков образовательными учреждениями. Ограничение должно действовать до тех пор, пока «отечественным разработчикам не будет обеспечена возможность участвовать в них».

Российских школьников хотят заставить пользоваться ноутбуками отечественной разработки

Со слов Рената Лашина, закупки следует полностью ограничить, пока не будет принят стандарт оснащения «Цифровая школа». Этот стандарт в настоящее время находится в разработке, и приблизительных сроков его принятия пока нет.

«Цифровая школа» учитывает ряд факторов, в том числе и действующие требования по импортозамещению оборудования и программного обеспечения.

«Вместе с закупкой зарубежного оборудования автоматически закупается и зарубежный софт как предустановленный, начиная от операционной системы, заканчивая прикладными решениями, то есть браузерами, антивирусами, офисным ПО и т.д. Если же будет закупаться российская техника, то и софт для нее будет использоваться отечественный», – заявил изданию руководитель АРПП.

Масштабы проблемы

Как сообщил РБК неназванный источник из российского ИТ-сегмента, образовательные учреждения действительно отдают предпочтение ноутбукам иностранных брендов. Это видно из статистики за 2020 г.: в рамках нацпроекта «Образование» за этот период, с его слов, было отгружено свыше 266 тыс. мобильных ПК. 78% из них – это продукция зарубежных компаний.

Чаще всего в вузы и школы закупались ноутбуки тайваньской Acer, американской HP и китайской Lenovo. На российские мобильные ПК пришлись оставшиеся 22% поставок – в лидерах здесь Aquarius, Depo и ICL.

Источник РБК заметил, что в 2021 г. требования региональных ведомств к ноутбукам изменились, и теперь им соответствует только один ноутбук – Acer TravelMate P2. В итоге российские вендоры теперь вынуждены срочно улучшать имеющиеся модели или разрабатывать новые.

В сфере программного обеспечения засилье иностранного ПО на компьютерах для школ и вузов еще более ярко выражено. «Академия АйТи», как сообщал CNews, провела опрос и выяснила, что у 88,8% респондентов основная операционная система в их школах – это Microsoft Windows. Лишь у 6% есть российское ПО (статистика за март-апрель 2021 г.), при этом до 30% опрошенных педагогов ничего не знают о российском ПО.

При этом участники опроса сошлись во мнении, что основная причина выбора в пользу иностранного ПО заключается в его лучшей совместимости с используемым «железом» в сравнении с софтом российской разработки.

Корень проблемы

По версии авторов письма, происходящее с закупами ноутбуков и применение избыточных требований к мобильным ПК – это следствие утвержденных январе 2021 г. методических рекомендаций Минпросвещения о создании и функционировании центров цифрового образования. Региональные министерства используют эти рекомендации при подготовке сопроводительной документации к закупкам, но в них нет требований по импортозамещению. Главы АРПП и АРПЭ считают, что регионы детализируют требования к технике так, что участие в тендерах российских производителей становится невозможным.

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Директор по развитию направления клиентских устройств производителя компьютерной техники «Аквариус» Дмитрий Захарченко сообщил РБК, что в документации могут быть упомянуты, к примеру, шторка для веб-камеры или сканер отпечатков пальцев. Наличие последнего, по его словам, «вполне нормально для частного пользователя, но явно излишнее требование для школы, когда устройством пользуются множество различных школьников, не говоря уже о легальности использования биометрических данных детей». В то же время Захарченко не уточнил, почему в ноутбуках российских производителей до сих пор нет дактилоскопа или хотя бы шторки на камеру, исключающей возможность тайной слежки.

«Действующие требования к закупкам софта и «железа» для школ сформированы некорректно, излишне детализированы и, как правило, подразумевают одного конкретного иностранного производителя», – заявил Ренат Лашин.

Действия властей

По данным РБК, глава Минцифры Максут Шадаев осведомлен о сложившейся в сфере образования ситуации с закупками ноутбуков. Он подготовил Дмитрию Чернышенко доклад на эту тему, в котором тоже попросил вице-премьера обратить внимание на происходящее.

Представитель Минцифры сообщил изданию, что «методические рекомендации не должны искусственно ограничивать возможность участия отечественных производителей в конкурсных процедурах».

Представители аппарата Чернышенко заявили, что «в курсе ситуации», и что перед Минцифры уже поставлена задача по проработке этого вопроса. «Мы придерживаемся позиции, что импортозамещение должно удовлетворять запросы образовательных организаций, основной приоритет — обеспечить необходимые потребности школ и функциональность систем, в том числе ПО», – заявили они.

Министерство просвещения поспешило заявить, что не оказывает никакого влияния на выбор техники для региональных образовательных учреждений. «Регионы самостоятельно осуществляют закупочную деятельность, в том числе и в рамках мероприятий нацпроекта «Образование», масштабно закупая качественное оборудование компьютерной техники. Закупки должны проходить и проходят в строгом соответствии с федеральным законодательством», – отметили представители министерства.

В марте 2021 г. CNews писал, власти могут радикально решить проблему с использованием в школах если не иностранных ноутбуков, то хотя бы программного обеспечения. Для этого Минпросвещения и Минцифры готовят законопроект о запрете использования на школьных компьютерах любого зарубежного ПО. Он может вступить в силу до конца 2021 г. в рамках стимулирования российской ИТ-отрасли, и тогда школам придется экстренно искать подходящие отечественные аналоги зарубежного софта, которых может и не существовать.

Комментарии представителей отрасли

Генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника» Светлана Легостаева сообщила CNews, что, по ее мнению, «именно отечественная вычислительная техника должна стать основной базой для построения ИТ-инфраструктуры национальных проектов». При этом, с ее слов, в ходе реализации нацпроекта «Образование» и входящего в него проекта «Цифровая образовательная среда» по итогам 2020 г. «не было поставлено ни одного ноутбука из числа включенных в Единый реестр радиоэлектронной продукции Минпромторга».

«В 2021 г. ситуация принципиально не изменилась. В апреле 2021 г. в рабочем порядке мы предоставили в Минцифры информацию о сложившейся ситуации, а также сравнительный анализ действующих требований к ноутбукам в КТРУ и в методических рекомендациях Минпросвещения, указав какие требования требуют корректировки для ликвидации искусственного ограничения конкуренции с зарубежными поставщиками. С учетом того, что национальные проекты рассчитаны на период до 2024 г, то изменение ситуации в данном направлении серьезно поддержит радиоэлектронную отрасль страны», – заявила CNews Светлана Легостаева.

«Одновременно с решением вопросов по снятию излишних ограничений в требованиях к поставляемому оборудованию следует предусмотреть вопрос о том, каким образом разработчики вычислительной техники и программного обеспечения могут тестировать и валидировать программно-аппаратные комплексы, необходимые для образовательных процессов с учетом перехода на отечественные операционные системы и отечественные процессоры. Здесь тоже следует выстроить систему, о чем наш Консорциум ранее написал в письме, адресованном Минпромторгу России», – добавила она.