В России начинается выпуск отечественных материнских плат для новейших процессоров AMD. Фото

В России создана первая отечественная системная плата под процессоры AMD Ryzen вплоть до поколения 5000. Ее разработала группа компаний Philax, а ее производство будет реализовано под Калининградом. Плата поддерживает SSD в формате М.2, имеет два слота PCIe 3.0 x16 и базируется на чипсете AMD B450. В планы Philax входит выпуск, по меньшей мере, 40 тыс. таких плат.

Российская плата на американском чипсете

Российская группа компаний Philax разработала первую, по ее утверждению, отечественную материнскую плату для процессоров AMD. Она поддерживает CPU Ryzen вплоть до современного поколения 5000, появившегося в октябре 2020 г. и базирующегося на архитектуре Zen 3. Как сообщили CNews представители компании, ее выпуском займется российский холдинг GS Group в кластере «Технополис GS» (инвестиционный проект холдинга GS Group в г. Гусеве Калининградской области) на базе предприятия АО «НПО “ЦТС”».

На момент публикации материала партнеры провели тестирование опытной партии продукции. Со слов их представителей, компании начали поставки первых образцов своих клиентов. Они сообщили CNews, что новая материнская плата соответствует базовым требованиям реестра Минпромторга, что позволяет использовать ПК, собранные на ее основе в российском госсекторе. Также в настоящее время плата проходит экспертизу, по итогам которой она будет включена в Государственную информационную систему (ГИСП) Минпромторга. Сроки завершения экспертизы – май 2021 г.

Аппаратные спецификации

Основу материнской платы Philax составляет чипсет В450 – компания AMD выпустила его летом 2018 г. Редакция CNews обратилась в Philax с вопросом о причинах выбора именно его при наличии более современного В550 образца весны 2020 г.

Российскую плату под процессоры AMD можно разместить в очень компактном корпусе

Чипсет AMD B450 имеет четыре линии PCIe 3.0 (спецификации PCIe 4.0 он не поддерживает) и умеет работать с процессорами Ryzen серий 1000, 2000, 3000 и 5000 под сокет АМ4. CNews писал, что Ryzen 5000 – это поколение Vermeer. Изначально эти процессоры должны были называться Ryzen 4000, но в последний момент AMD решила переименовать их.

На самой системной плате есть четыре слота под оперативную память DDR4 3200/2933/2667/2400/2133 суммарным объемом до 128 ГБ. Поддерживаются планки как с протоколом коррекции ошибок ECC, так и без него.

Для подключения современных накопителей SSD M.2 предусмотрено два разъема, поддерживаются SSD типоразмера вплоть до 2280. Также в наличии четыре SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с и поддержкой функций RAID (RAID 0, RAID 1 и RAID 10), NCQ и AHCI. Горячая замена SATA-накопителей тоже реализована.

Для подключения плат расширения здесь предусмотрено три слота – один PCIe 2.0 x1 и пара PCIe 3.0 x16 – последние пригодны для установки видеокарт. Список интерфейсов также включает два порта USB 2.0 и квартет USB 3.1 Gen1, плюс есть разъемы COM и PS/2. Все шесть портов USB имеют штатную защиту от электростатических разрядов.

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Плата также поддерживает установку модуля доверенной загрузки. Со слов разработчиков, эта опция ориентирована в первую очередь на госорганизации и финансовые структуры.

Стоимость и планы на будущее

По данным Philax и GS Group, в обозримом будущем компании собираются выпустить, по меньшей мере, 40 тыс. таких материнских плат. Стоимость новинки для конечного потребителя пока не установлена, и нет данных о возможности ее приобретения простыми гражданами, а не только компаниями из госсектора.

В ближайшие полтора года Philax намерена расширить модельный ряд материнских плат за счет выпуска еще одной модели для использования в моноблочных компьютерах и barebone-cистемах – неттопах, поставляемых только с системной платой и процессором (остальное пользователь докупает самостоятельно). CPU в таких ПК, как правило, впаян в материнку.

В те же сроки Philax собирается разработать и наладить производство материнских плат для российских процессоров линеек «Байкал» и «Эльбрус». Редакция CNews обратилась в компанию с запросом о планах относительно плат для CPU Intel.