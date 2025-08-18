Разделы

Решение для рабочих мест в КИИ: операционные системы «Альт» на компьютерах от «Гигант — комплексные системы»

«Базальт СПО», разработчик операционных систем семейства «Альт», и «Гигант Производство», российский производитель вычислительной техники, подтвердили корректную работу операционных систем «Альт Рабочая станция» 11 и «Альт Рабочая станция К» 11 на моноблоке «Гигант Альтаис 24-515» и системном блоке «Гигант Авиор 515» на платформе x86_64. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО» .

Совместные программно-аппаратные решения обеспечивают дополнительные возможности для заказчиков.

Экономия времени и ресурсов. Тестирование решает проблемы совместимости оборудования и операционных систем. Готовая протестированная система экономит время и бюджет на настройку.

Стабильная работа тысяч программ из экосистемы ПО, совместимого с ОС «Альт»: от офисных задач до сложных систем управления производственными процессами, контроля качества продукции, обработки медицинских данных и организации учебного процесса.

Широкая область применения. Универсальное решение подходит для предприятий и организаций, нуждающихся в готовых рабочих местах для ИТ-инфраструктур.

Системный блок «Гигант Авиор» и моноблок «Гигант Альтаис» — аппаратные решения для работы с ресурсоемкими приложениями, обработки больших объемов данных и обеспечения бесперебойной работы в многозадачном режиме. Включены в реестр Минпромторга Российской Федерации (Гигант Авиор» и «Гигант Альтаис»).

«Альт Рабочая станция» 11 — операционная система с графической средой GNOME 47 и «Альт Рабочая станция К» 11 с графической средой KDE Plasma 6 зарегистрированы в Едином реестре российского ПО (№1292). Обе ОС поддерживают широкий спектр оборудования, включая новые модели компьютеров и периферии, содержат большой набор приложений для выполнения офисных задач.

