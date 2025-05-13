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Бессонов Евгений



13.05.2025 Платформу CommuniGate Pro выбрали для отрасли атомной энергетики 1
07.11.2015 SaaS: кризис не достиг нужной глубины 1
02.10.2015 Cloud4Y запустил новую услугу для резервного копирования и совместной работы с файлами 1
04.09.2015 «Битрикс24» перевез персональные данные российских пользователей в Россию 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Бессонов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Cloud4Y 292 3
8436 2
Oracle Siebel Systems 512 1
CenTaur 30 1
Qsoft - Кьюсофт 29 1
Commvault 173 1
Мегаплан 81 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
Офис24 8 1
SAP SE 5326 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 232 1
ЛайфТелеком - Телфин 225 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 1
Microsoft Corporation 24814 1
Amazon Inc - Amazon.com 3041 1
Крок - Croc 1784 1
Softline - Софтлайн 2955 1
ServiceNow 89 1
БАРС Груп 550 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
1С-Битрикс - Bitrix 592 1
Salesforce.com 433 1
Oracle Corporation 6754 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 3
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16304 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16138 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - ЮЗЭДО - Юридически значимый электронный документооборот - Специализированный оператор связи 348 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1118 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10375 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2755 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1212 1
ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 385 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7958 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24703 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12794 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2882 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9362 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7018 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4120 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1601 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2984 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11407 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки 611 1
SugarCRM 36 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3287 1
Microsoft Dynamics CRM 544 1
Qsoft amoCRM 112 1
Cloud4Y Corp.Drive 2 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 512 1
Бессарабский Алексей 29 1
Дегтярев Алексей 57 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Аникин Леонид 61 1
Лимбергер Роман 4 1
Токовкин Михаил 2 1
Демидов Александр 20 1
Мриль Станислав 14 1
Тюрина Марина 1 1
Мирон Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
Ирландия - Республика 1018 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8197 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5903 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3230 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4226 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4757 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6493 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49046 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6149 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2550 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2166 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11185 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24692 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 641 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8197 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3287 1
CNews SaaS рейтинг 27 1
Gartner - Гартнер 3570 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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