Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бессонов Евгений
Бессонов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Cloud4Y 292 3
|1С 8436 2
|Oracle Siebel Systems 512 1
|CenTaur 30 1
|Qsoft - Кьюсофт 29 1
|Commvault 173 1
|Мегаплан 81 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 90 1
|Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
|Офис24 8 1
|SAP SE 5326 1
|РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 232 1
|ЛайфТелеком - Телфин 225 1
|СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1110 1
|Microsoft Corporation 24814 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3041 1
|Крок - Croc 1784 1
|Softline - Софтлайн 2955 1
|ServiceNow 89 1
|БАРС Груп 550 1
|Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 1
|1С-Битрикс - Bitrix 592 1
|Salesforce.com 433 1
|Oracle Corporation 6754 1
|Бессарабский Алексей 29 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Аникин Леонид 61 1
|Лимбергер Роман 4 1
|Токовкин Михаил 2 1
|Демидов Александр 20 1
|Мриль Станислав 14 1
|Тюрина Марина 1 1
|Мирон Андрей 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148266 3
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
|Ирландия - Республика 1018 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.