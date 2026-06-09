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Костенко Юрий

СОБЫТИЯ


09.06.2026 «Турбо Облако» обеспечило стабильную работу аналитической платформы Retail Services при росте нагрузки 1
12.02.2020 Российское облачное решение Retail Service переведено на автономную БД Oracle 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Костенко Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Solution Engineering 6 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 15 1
Oracle Corporation 7034 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 337 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 191 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63606 2
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26877 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448106, в очереди разбора - 727179.
Создано именных указателей - 195957.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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