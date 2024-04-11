«Первый Бит» и SuperJob представили совместное исследование о возвращении ушедших из компании сотрудников

Работодателей, приглашающих вернуться бывших сотрудников, за 1,5 года стало меньше. В опросе SuperJob и «Первого Бита» приняли участие представители 1000 предприятий и организаций, а также 3000 экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

«По данным исследования, 27% компаний в течение последних 12 месяцев приглашали вернуться уволившихся сотрудников. В октябре 2022 г. 38% работодателей звали ушедших сотрудников вернуться. Судя по комментариям, представители компаний считают, что уже исчерпали резервы потенциальных возвращенцев, да и возможности работодателей продолжать конкурентную борьбу за персонал на рынке труда не безграничны», - сказал основатель SuperJob Алексей Захаров.

На вопрос о возвращенцах в компанию «Первый Бит» ее руководитель Антон Долгов рассказал, что с самого начала очень лояльно относился к сотрудникам, которые вернулись в «Первый Бит». По его словам, «это нормальное явление и более того, это очень важное явление».

«Сотрудники, которые уволились, посмотрели что-то новое, сравнили с тем, что есть у нас в компании и осознанно приняли решение, что наша среда для них более подходящая. Такие сотрудники становятся надежной опорой нашей компании на многие годы», – сказал Долгов.

Он отметил, что начиная с 2004 г. ведет личный «вишлист» тех людей, которых он хотел бы видеть в своей команде и это один из источников сильных людей в компании «Первый Бит».

«В свое время я прочитал книгу Рикардо Семлер «Маверик. История успеха самой необычной компании в мире». В ней рассказывается история небольшой фирмы из Бразилии в момент, когда на их рынок пришли крупные зарубежные компании, которые стали «перекупать» людей из их бизнеса, предлагая им x2, x3 от зарплаты. Сначала основатель бразильской компании переживал, что люди уходят, а потом переосмыслил данную ситуацию и решил, что люди уходят, чтобы набраться опыта в крупном бизнесе, овладеть новыми навыками. Он поставил себе задачу возвращать этих людей обратно в свой бизнес, что было верным решением. Во многом данная книга вдохновила меня на правильное отношение к тем сотрудникам, которые уволились. И я буду рад видеть своих бывших коллег в нашей компании - «Первый Бит», так как мы растем, у нас появляется много новых и интересных задач», - отметил Долгов.

Таким образом, сам факт возвращения на прежнее место работы, является позитивным показателем лояльного отношения к компании и вектору, который ей выбран, а важным аспектом в этом стала среда, в которой трудятся люди.

Исследование показало, что россиян, хотя бы однажды получавших предложение вернуться в компанию, из которой уволились, стало больше: 53% сейчас против 47% в октябре 2022 г.

Самый востребованный возраст тех, кого работодатели хотели бы вернуть, – от 35 до 44 лет. Соглашается вернуться на старое место примерно один из трех получивших подобное предложение, причем 1,5 года назад отказов было чуть меньше.

Среди представителей распространенных профессиональных групп предложения вернуться в компанию, из которой уволились, чаще других получают специалисты по работе с клиентами (о подобных ситуациях рассказали 66% из них), медицинские сестры и водители (по 62%). Причем, водители чаще представителей других профессий соглашаются вернуться, а клиентские менеджеры и медсестры - отказываются.

Главная причина вернуться или отклонить предложение работодателя, конечно, деньги. Но не только финансовыми соображениями руководствуются россияне. Нередко решению вернуться способствуют хорошие отношения в коллективе, новая должность и улучшение условий труда.

Только каждый четвертый россиянин мог бы вернуться на последнее место работы, с которого уволился, получив соответствующее предложение. Каждый второй отказался бы. Среди нестандартных факторов, мотивирующих к возвращению, встретился и такой: личное обращение руководства с просьбой вернуться к ним.

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«Первый Бит» – интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого Бита» более 320 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба – от небольших компаний до крупных корпораций. В стеке ИТ-решений – более 70 вендоров. В команде – более 8000 специалистов.

SuperJob – участник рынка онлайн-рекрутмента России. ИТ-компания, которая с 2000 г. создает технологии для подбора персонала и поиска работы. Ежегодно помогает найти работу миллионам специалистов, а тысячам компаний – сотрудников. Сервисы SuperJob развиваются на всех платформах. Последняя разработка – сервис «SuperJob – Работа рядом с домом» – уже снизила пассажиропотоки в крупных городах на треть.