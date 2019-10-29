ПЭК переводит геораспределенный ИТ-кластер в Oracle Cloud Infrastructure

ПЭК, российский грузоперевозчик, выбрал и использует облачные сервисы Oracle Cloud Infrastructure (OCI) при создании эластичной отказоустойчивой инфраструктуры для поддержки территориально распределенного бизнеса. На OCI развертываются как тестовые среды, так и бизнес-критичные рабочие нагрузки. Выбор модели Universal Credits открыл ПЭК доступ ко всем облачным сервисам Oracle IaaS и PaaS.

Ежегодно логистическими услугами ПЭК пользуются более 3,5 млн клиентов: частные лица, крупные производственные и торговые предприятия. Филиальная сеть компании насчитывает до 200 отделений и охватывает более 100 тыс. населенных пунктов в России, обеспечивая грузосообщение с Казахстаном, Европейским союзом и Китайской Народной Республикой. Чтобы повысить качество услуг, сократить время перевозки и повысить уровень обслуживания клиентов, компания активно разрабатывает и внедряет современные ИТ-системы, технологии и сервисы.

Надежная ИТ-инфраструктура является важнейшей составляющей бизнеса компании. ПЭК с тщательностью подошла к выбору облачных сервисов для создания геораспределенного отказоустойчивого ИТ-кластера и приняла решение перейти на OCI с облака другого поставщика. На решение в пользу OCI повлияли следующие факторы: доступ к производительной инфраструктуре Oracle Cloud; профессиональная экспертиза в управлении облаком глобального поставщика; привлекательная модель получения облачных сервисов с оплатой за реально используемый объем; возможность выбора и тестирования любых облачных сервисов IaaS и PaaS в рамках Universal Credits.

В настоящее время на Oracle Cloud Infrastructure создано восемь тестовых контуров, на которых разработчики тестируют функционирование ключевых учетных и производственных систем. Для их развертывания компания использует сервисы облачной инфраструктуры Oracle, такие как мощности Сompute и Storage, а также выделенные серверы BareMetal. Для доступа к Oracle Cloud был организован выделенный канал, что позволило повысить производительность приложений в гибридной облачной среде и обеспечить оптимальное сочетание облачных ресурсов и локальных систем.

«Мы активно расширяем территорию присутствия, развиваем филиальную сеть и запускаем новые сервисы для клиентов. При этом наша главная задача – предоставление клиентам качественных услуг по перевозке грузов в сжатые сроки и по адекватной цене – и здесь не обойтись без цифровых технологий. Получение необходимых ресурсов из облака ускоряет развертывание современной ИТ-инфраструктуры и позволяет добиться желаемой скорости создания новой функциональности, ее тестирования и внедрения. Вот почему нам важно опираться на надежных технологических партнеров, которые предоставляют наиболее прогрессивные технологии. Облачная инфраструктура Oracle полностью отвечает нашим текущим и перспективным задачам, а модель Universal Credits дает доступ ко всему облачному портфолио Oracle Cloud, что открывает для нас практически безграничные возможности», – сказал Владислав Сарнацкий, ИТ-директор компании ПЭК.

«В основе стратегии Oracle сегодня два ключевых направления – автономная база данных и облачная инфраструктура второго поколения. И мы видим у российских компаний хороший аппетит к самым передовым новинкам. Мы рады приветствовать ПЭК в числе инновационных компаний по всему миру, которые по достоинству оценили высокую производительность, безопасность, надежность и готовность Oracle Cloud Infrastructure, – отметил Алексей Захаров, руководитель подразделения Solution Engineering, Oracle в России и СНГ. – Мы уверены, что наши облачные сервисы поддержат амбициозные планы национального эксперта в области транспортно-экспедиционных услуг, помогут повысить качество и скорость обслуживания клиентов».

ПЭК получает преимущества от следующих сервисов Oracle Cloud Infrastructure: Oracle Cloud Compute Services – сервис создания и управления виртуальными машинами, позволяет масштабировать и изменять их параметры в зависимости от потребностей бизнеса и создавать инфраструктуру с возможностями автоматизированного развертывания и свертывания виртуальных машин по мере необходимости; Oracle Cloud Storage Services – хранилище данных на основе блоков и томов, позволяет предоставить дисковые ресурсы и обеспечить хранение данных для виртуальных машин, а также поддерживает эластичные конфигурации и открытый стандарт S3; Oracle Cloud Networking, Connectivity and Edge Services позволяют организовать защищенные сети и обеспечить безопасный доступ к виртуальным машинам в облачной инфраструктуре а также обеспечить сетевую балансировку нагрузки и управление автоматическим созданием экземпляров виртуальных машин в зависимости от нагрузки.