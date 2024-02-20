Новая версия Машины баз данных Скала^р МБД.П на СУБД Postgres Pro стала на 60% быстрее

Компания Скала^р, разработчик и производитель модульной платформы для построения корпоративной ИТ-инфраструктуры, объявляет о выпуске новой версии Машины баз данных Скала^р МБД.П на базе сертифицированной СУБД Postgres Pro Enterprise.

Благодаря архитектурным подходам пиковая производительность Машины (ПАК) баз данных Скала^р МБД.П возросла на 60% и превышает 65 000 транзакций в секунду. ПАК Скала^р обеспечивает работу базы данных, емкостью до 150 ТБ.

Это результат совместной работы инженерных подразделений Скала^р и Postgres Professional, который достигнут благодаря усовершенствованию системы ввода-вывода, встречной оптимизации характеристик оборудования и программного обеспечения, что позволяет Машине баз данных Скала^р МБД.П поддерживать в два раза больше соединений. В свою очередь, повышение производительности комплекса снижает удельную стоимость транзакции до 35%.

Машины баз данных Скала^р МБД.П имеют общую модульную архитектуру, но могут поставляться под задачи заказчика в конфигурациях с высокой производительностью и высокой емкостью.

Обновленная система управления кластерами в составе Программной платформы Скала^р высвобождает до 50% времени администраторов СУБД. Служба эксплуатации получила улучшенную систему мониторинга для СУБД Postgres Pro Enterprise, с детальными диаграммами и новыми возможностями контроля состояния репликации и отказоустойчивости.

«Команда Скала^р обладает высочайшим уровнем экспертизы и подходит к разработкам комплексно, благодаря чему предлагает готовый, надежный и производительный продукт, а не его детали. Благодаря разработанным Postgres Professional решениям Машина баз данных Скала^р МБД.П позволяет достигать уникально высокой производительности в режиме максимальной отказоустойчивости, что особенно важно для высоконагруженных систем», – комментирует заместитель генерального директора, сооснователь Postgres Professional Иван Панченко.

Новая модель Машины баз данных Скала^р МБД.П отличается повышенным уровнем информационной безопасности благодаря применению сертифицированных ФСТЭК версий операционных систем AltLinux 8 СП p10 и СУБД Postgres Pro Enterprise 15, реализации ролевой модели доступа и интеграции с внешними системами аутентификации.

Модульная архитектура Машины Скала^р позволяет переиспользовать базовые компоненты (Модули), что дает возможность постепенно наращивать ее мощность в соответствии с потребностями организации. За счет этого быстрорастущие производственные предприятия могут внедрять средства автоматизации поэтапно и обеспечить отказоустойчивость и масштабирование минимум на пять лет вперед с учетом роста штата до десятков тысяч сотрудников.

Встроенная система резервного копирования Машины баз данных Скала^р МБД.П в четыре раза быстрее делает резервные копии и в шесть раз быстрее проводит восстановление данных по сравнению с классическими системами резервного копирования.

«Машина баз данных Скала^р МБД.П – это российский продукт, сочетающий одновременное развитие производительности и функциональных возможностей, который можно по праву считать стратегическим активом для наших заказчиков. Применение Машины Скала^р обеспечивает эффективную и экономически оправданную поддержку роста организаций любого масштаба», – отмечает Алексей Захаров, менеджер по продуктовому маркетингу Скала^р.

Скала^р проводит испытания с ключевыми разработчиками СУБД и ПО для автоматизации работы предприятий. Исследовательский центр Скала^р разрабатывает собственные аппаратные решения ввода-вывода и узлы вычислений для ускорения работы систем управления базами данных.

Машина баз данных Скала^р МБД.П – программно-аппаратный комплекс для обработки и хранения данных, специально предназначенный для работы СУБД PostgreSQL в высоконагруженных системах.

Postgres Pro Enterprise – российская СУБД для высоконагруженных систем, флагманская версия СУБД Postgres Pro для крупных предприятий. Включает больше 40 уникальных функций, обеспечивающих максимальную надежность и высокую производительность системы, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.