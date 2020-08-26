«Работа.ру» запустила чат-бот на базе ИИ в Viber

Сервис «Работа.ру» запустил чат-бот с технологией искусственного интеллекта для быстрого поиска работы. Бот, который назвали RaBotik, уже помогает пользователям в приложении для общения Viber. Согласно недавнему исследованию «Работы.ру» и Viber, каждый десятый житель России (11%) предпочитает искать лучшие предложения о работе именно в мессенджерах.

Чат-бот RaBotik поможет найти подходящие предложения о работе по следующим критериям: желаемая должность, город поиска, зарплата, опыт и график работы. Для поиска работы на комфортном расстоянии от дома чат-бот будет автоматически определять геолокацию. Весь процесс поиска будет производиться прямо в приложении, а привлекательные вакансии можно будет сразу сохранять или быстро делиться ими с коллегами и друзьями для обсуждения. Искать работу со смартфона будет быстрее и удобнее в любом месте и в любое время. В скором времени в чат-боте, помимо поиска вакансий, появится возможность создания резюме.

«Миссия сервиса «Работа.ру» — сделать поиск работы и сотрудников быстрым и эффективным. Мы внедряем технологии машинного обучения, которые существенно минимизируют сроки как на поиск работы, так и по подбору персонала с нужным бэкграундом. Чат-бот RaBotik поможет, не выходя из популярных мессенджеров, находить работу и обсуждать понравившиеся вакансии с друзьями и коллегами», — сказал директор по продукту сервиса «Работа.ру» Алексей Захаров.

При создании чат-бота, команда сервиса «Работа.ру» старалась создать максимально полезный для соискателей инструмент поиска вакансий: в разработке используются современные уникальные технологии понимания естественного языка, основанные на правилах и машинном обучении. Сейчас RaBotik понимает речь пользователя, распознает названия всевозможных профессий и конвертирует запросы пользователей по зарплате в разных валютах в рубли. Работа чат-бота постоянно совершенствуется: он записывает пользовательские сценарии и обучается, чтобы избегать повторных предложений и совершенствовать коммуникацию.

«Наше совместное исследование с сервисом «Работа.ру» показало, что для поиска работы люди используют сразу несколько инструментов. Всё чаще они опрашивают знакомых, подписываются на различные рассылки, мониторят подборки вакансий в мессенджерах и социальных сетях. Это не менее эффективно и гораздо комфортнее. Теперь для поиска подходящих вакансий достаточно просто открыть новый чат-бот Работы.ру в Viber, а там, возможно, вас уже будет ждать вакансия от компании мечты», — отметила старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber Анна Мигаль.