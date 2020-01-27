Глава НИИ «Восход» может уйти в «Почту России»

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В структурах Минкомсвязи после смены министра начинаются кадровые перестановки. Ожидается, что глава НИИ «Восход» Андрей Бадалов перейдет в «Почту России».

Андрей Бадалов может уйти из «Восхода»

Как стало известно CNews, гендиректор госпредприятия НИИ «Восход» Андрей Бадалов может покинуть свой пост. Об этом CNews рассказал источник, близкий к Правительству, и подтвердил собеседник, близкий к самому предприятию. По словам собеседников редакции, наиболее вероятно, что Бадалов перейдет на работу в «Почту России».

Впрочем, в самом НИИ «Восход» заверяют, что «Андрей Юрьевич на сегодняшний день остается директором предприятия». Пресс-службы «Почты России» и куратора НИИ «Восход» — Минкомсвязи — к моменту публикации не ответили на запросы CNews.

Перестановки в Правительстве

Напомним, в рамках произошедшей смены Правительства сменились высокопоставленные чиновники, ответственные за блок ИТ и цифровизации. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций вместо Константина Носкова стал Максут Шадаев, до того возглавлявший дочернюю ИТ-структуру «Ростелекома», «РТ-лабс».

Профильным для цифровизации страны вице-премьером перестал быть Максим Акимов. Его обязанности куратора ИТ и телекома, по словам разных источников в Правительстве, могут перейти Алексею Оверчуку или/и Дмитрию Чернышенко.



Андрей Бадалов может поменять «Восход» на «Почту России»

По неофициальной информации, Максиму Акимову предложен пост главы «Почты России» (на самом предприятии эту информацию не подтверждают). Андрей Бадалов же, по словам собеседников CNews, является человеком Акимова, в связи с чем его переход на «Почту России» будет вполне логичным.

У НИИ «Восход» долгое время не было постоянного руководителя. С 2013 по 2017 гг. и. о. директора предприятия выступал Армен Кочаров. В 2017 г. его сменил Дмитрий Старовойтов. В начале 2019 г. новым и. о. директора предприятия стал Макар Герман, до той поры работавший в структурах «Открытого правительства» и администрации Пермского края.

Лишь летом 2019 г. постоянным директором НИИ «Восход» стал Андрей Бадалов: он был назначен на эту должность приказом Константина Носкова. До той поры Бадалов работал на руководящих должностях в «Российской корпорации средств связи», входящей в состав госкорпорации «Ростех».

Чем занимается НИИ «Восход»

НИИ «Восход» участвует в реализации масштабных государственных проектов в области ИТ: развитии государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.

В последнее время «Восход» также стал активно участвовать в реализации ряда мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.

Конкуренция между НИИ «Восход» и «Ростелекомом»

В то же время интересы «Восхода» и «Ростелекома» периодически пересекались. Так, в 2013 г. занимавший тогда пост министра связи Николай Никифоров хотел передать разработку единого портала государственных и муниципальных услуг от «Ростелекома» в «Восход» и «Почту России». Однако «Ростелеком» смог сохранить за собой данный портал. В то же время от «Ростелекома» в «Восход» был передан другой проект — вышеупомянутый «Независимый регистратор».

При Константине Носкове Минкомсвязи планировало назначить «Восход» единым координатором амбициозного проекта «Гособлако» по централизованному хранению данных госструктур, тогда как «Ростеелкому» отводилась роль лишь одного из субпорядчиков. Кроме того, недавно «Ростелеком» и «Восход» представили различные концепции электронного паспорта гражданина. «Восход» предлагает реализовать его в виде пластиковой карты с чипом с возможностью получения дополнительной информации через QR-код; «Ростелеком» выступает за полный перенос паспортов в облако с возможностью работы с ними через мобильное приложение.