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Погиб вице-президент «Транснефти», курирующий ИТ, экс-глава НИИ «Восход»

Правоохранительные органы сообщили о внезапной смерти вице-президент «Транснефти» Андрея Бадалова, который курировал вопросы ИТ и цифровой трансформации.

Ушел из жизни Андрей Бадалов

В Москве скончался вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, сообщил ТАСС со ссылкой на информацию правоохранительных органов.

Как стало известно агентству, тело Бадалова обнаружили под окнами дома на Рублевском шоссе. По данному факту проводится проверка. CNews направил запрос в «Транснефть».

«Предварительная причина гибели — ***», — сказал собеседник агентства.

Бадалов был назначен на пост вице-президента «Транснефти» в 2021 г. Он курировал вопросы цифровой трансформации, информационных технологий и автоматизации производственно-хозяйственной деятельности

Карьера до «Транснефти»

Бадалов является выпускником кафедры кибернетики Московского инженерно-физического института. До «Транснефти» он два года работал на должности главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» (принимает участие в развитии государственных автоматизированных систем) и стал первым за шесть лет директором организации без приставки «и. о.».

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НИИ «Восход»
Андрей Бадалов скончался в Москве

Директорское кресло Бадалов занял 15 июля 2019 г., до этого с 22 мая того же года проработав в статусе исполняющего обязанности главы института.

В начале карьеры Андрей Бадалов работал на предприятиях оборонной промышленности. В 1994 г. стал заместителем гендиректора «Ассоциации пользователей и разработчиков CD-ROM-продукции». В 1999-2001 гг. был консультантом «Информационного центра научного парка МГУ». С 2001 по 2007 гг. работал в группе компаний «Атлантис комьюникейшнз», занимал различные посты, вплоть до первого заместителя гендиректора.

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С 2007 по 2019 гг. был первым заместителем гендиректора, вице-президентом и генеральным конструктором ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС). РКСС была совместным предприятием «Атлантис» и госкомпании «Рособоронэкспорт», на основе которой впоследствии был создан «Ростех». В РКСС Бадалов отвечал за реализацию крупных проектов для госорганов, ТЭК и системообразующих отраслей промышленности. Под его руководством создавались ситуационные центры, комплексные системы безопасности (КСБ) населенных пунктов, КСБ объектов критически важной инфраструктуры.

В ходе Олимпиады в Сочи и подготовки к ней Бадалов был генеральным конструктором Центра управления электроснабжением и Комплексной автоматизированной системы управления безопасностью (КАСУБ) энергообъектов Сочи. КАСУБ стала одним из основных продуктов РКСС и нашла применение в госпрограммах безопасности городов, регионов и объектов критической инфраструктуры.

Анна Любавина

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