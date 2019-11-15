Сервис CloudTips появится на платформе GetStream

CloudTips — первый банковский сервис для безналичных чаевых, пожертвований и донатов от «Тинькофф» и CloudPayments, появится в платформе для монетизации онлайн-трансляций GetStream. Соглашение об интеграции сервиса в платформу для стримеров GetStream было достигнуто в рамках следующего этапа развития CloudTips, запущенного Тинькофф и CloudPayments в октябре 2019 г.

CloudTips позволит всем пользователям (стримерам), зарегистрированным на платформе, принимать онлайн-вознаграждения (донаты) во время трансляций. Сервис будет встроен в платформу GetStream в виде виджета, который можно будет настраивать в индивидуальном дизайне.

С помощью виджета от CloudTips стримеры смогут геймифицировать процесс оплаты. Например, устроить голосование среди зрителей, которые смогут оставлять отзывы в форме для комментариев поверх трансляции, или объявить сбор денег на поддержку канала, покупку игрового оборудования в виде прогресс-бара и т.д.

Донаты можно будет переводить с помощью Apple Pay и Google Pay или по банковским картам российских и зарубежных банков. В случае оплаты картой отправителю нужно будет ввести данные всего один раз — для последующих платежей достаточно будет указать сумму и смс-код для идентификации.

Деньги будут моментально зачислены на карту стримера и не будут облагаться двойной комиссией или налогом в отличие от аналогичных решений на рынке. Минимальная комиссия составит 5% и будет списываться только с получателя донатов.

К 2023 году CloudTips и GetStream планируют занять 25% рынка донатов в России.

Сергей Хромов, руководитель управления платежей и переводов «Тинькофф», сказал: «Мы запустили CloudTips всего пару недель назад, но уже видим огромный интерес к сервису - в нем за несколько дней зарегистрировалось более 1000 получателей чаевых. Донаты - следующий этап в развитии сервиса, мы с самого начала целились в этот перспективный рынок и уверены, что займем на нем свое место, а геймеры в полной мере оценят удобство нашего решения».

«Донаты — это большой и перспективный рынок. Только за прошлый год оборот донатов в России составил почти 12 млрд рублей. Для нас этот рынок новый, но мы можем стать полезны этому направлению, потому что обладаем высокотехнологичным платежным решением», — отметил Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments.

«Наша цель — собрать в рамках единой удобной платформы все доступные инструменты для монетизации стримов. В GetStream уже работает собственный сервис для запуска медийной рекламы в трансляциях, мы делаем кампании с крупными брендами. Пришло время выйти на рынок донатов — так что интеграция с CloudTips стала для нас логичным этапом развития,» — сказал сооснователь GetStream Сергей Трофимов.