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CloudPayments запустил прием онлайн-платежей Apple Pay в Казахстане

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

CloudPayments объявил о начале приема онлайн-платежей Apple Pay в Казахстане. Возможность интегрировать способ бесконтактной оплаты получили партнеры платежного сервиса CloudPayments. Форма оплаты в один клик подключается в личном кабинете CloudPayments. Подключение — моментально, без дополнительной оплаты и временных издержек.

«Мы всегда стремимся предоставлять партнерам самые современные и удобные решения, поэтому рады запустить в Казахстане одними из первых онлайн-оплату Apple Pay. Транзакции с помощью Apple Pay экономят время покупателей, и я уверен, что эта технология станет дополнительным толчком для развития безналичных платежей в Казахстане. На примере наших российских партнеров могу сказать, что доля Apple Pay достигает 20% в отдельных категориях бизнеса», — заявил Дмитрий Спиридонов, сооснователь и генеральный директор CloudPayments.

«В прошлом году мы первыми в Казахстане подключили для своих партнеров систему онлайн-оплаты Google Pay. В этом — Apple Pay. До нас в Казахстане Apple Pay был предоставлен только в офлайн-эквайринге. К этому нововведению мы стремились с самого начала работы в Казахстане», — сказал Асылхан Амеркулов, управляющий директор CloudPayments Казахстан.

Одним из первых партнеров, кто установил на сайт Apple Pay стал интернет-магазин цветов Cvety.kz.

«Первое, что нас удивило и порадовало — скорость оплаты. В среднем процесс оплаты картой на сайте занимает у клиентов минуту, с помощью Apple Pay — несколько секунд. Это отразилось и на конверсии — она возросла на 20%», — отметил основатель магазина Чингис Алекенов.

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