MerlionCloud вошел в Ассоциацию участников отрасли ЦОД

Облачный провайдер MerlionCloud вступил в Ассоциацию участников отрасли центров обработки данных (ЦОД), сообщили CNews представители Merlion. Ассоциация является профессиональной всероссийской некоммерческой организацией, которая ведет свою деятельность в интересах игроков рынка ЦОД, способствует формализации и развитию передовой быстрорастущей инновационной отрасли. В настоящий момент она объединяет около 40 корпоративных членов.

Среди целей и задач Ассоциации: представление интересов участников рынка ЦОД, коммуникации с государственными органами; разработка и популяризация стандартов по формирование базы знаний и распространение успешных кейсов; исследовательская деятельность тенденций развития рынка инженерных систем ЦОД, услуг и сервисов, телекоммуникаций, персонала.

Для компании MerlionCloud и ее партнеров членство в Ассоциации также несет ряд преимуществ, работающих на успешное будущее развитие: вхождение в экосистему деловых коммуникаций и обмен опытом с коллегами по отрасли; повышение компетенций специалистов за счет доступа к уникальной отраслевой экспертизе и актуальной информации; внесение своего вклада в подготовку отраслевых инициатив; участие в профильных мероприятиях Ассоциации.

«MerlionCloud к отрасли ЦОД имеет самое прямое отношение, являясь для своих партнеров по своей сути "окном в дата-центры", т.к. предоставляет им услуги по модели SaaS, HaaS и др. - отметил Дмитрий Спиридонов, генеральный менеджер MerlionCloud. - Благополучие отрасли центров обработки данных – в интересах облачного провайдера. Поэтому в деятельности Ассоциации компания планирует принимать самое активное участие».

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MerlionCloud – провайдер облачных сервисов и услуг. Входит в группу компаний Merlion. MerlionCloud имеет широкий штат технических специалистов разных направлений. Компания предоставляет услуги аренды виртуальных и выделенных серверов, а также физического оборудования с установкой как на территории заказчика, так и на территории дата-центров с уровнем надежности TIER III, которые располагаются в Москве.