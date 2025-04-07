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Тарантина Виктория



07.04.2025 Виктория Тарантина, Netlab: Мы растем за счет импортозамещения и развития собственных торговых марок 1
01.06.2015 Рынок ПК превращается в узкую нишу 1
09.07.2012 Merlion осваивает ИТ-рынок Казахстана: новый офис в Алматы 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Тарантина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:

Merlion - Мерлион 826 2
Creative Technology 267 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 44 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 628 1
Merlion iRU - Деловой офис 312 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2061 1
Microsoft Corporation 24746 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 600 1
Intel Corporation 12252 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Евросеть 1412 1
Связной ГК 1372 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67697 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3819 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17222 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7139 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2503 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2211 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51782 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5305 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13930 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21532 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25732 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1502 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2567 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3780 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 555 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2434 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12310 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31333 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10268 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16270 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7227 1
Моноблок - Monoblock PC 972 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14528 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21001 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13479 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24459 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30184 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15966 1
Microsoft Windows XP 2404 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146907 3
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Казахстан - Республика 5596 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43730 1
Азия - Азиатский регион 5582 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 604 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14719 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 577 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8793 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2301 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1927 1
Закон Мура - Moore's law 207 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10074 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6042 1
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 865 1
Международный женский день - 8 марта 351 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350857, в очереди разбора - 760778.
Создано именных указателей - 172222.
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