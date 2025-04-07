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Тарантина Виктория
|07.04.2025
|Виктория Тарантина, Netlab: Мы растем за счет импортозамещения и развития собственных торговых марок 1
|01.06.2015
|Рынок ПК превращается в узкую нишу 1
|09.07.2012
|Merlion осваивает ИТ-рынок Казахстана: новый офис в Алматы 1
Тарантина Виктория и организации, системы, технологии, персоны:
|X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 2
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
|Евросеть 1412 1
|Связной ГК 1372 1
|Barclays Capital - Barclays Equity Research 35 1
|Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11872 1
|Microsoft Windows XP 2404 1
|Google Chrome OS - Google Chromebox 370 1
|Linux OS 10124 1
|Microsoft Windows 10 1786 1
|Сычев Роман 4 1
|Krzanich Brian - Кржанич Брайан 56 1
|Moore Gordon - Мур Гордон 64 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Осипов Алексей 13 1
|Спиридонов Дмитрий 27 1
|Родионов Дмитрий 26 1
|IDC - International Data Corporation 4912 1
|Gartner - Гартнер 3566 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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