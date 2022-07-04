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Merlioncloud расширил портфель решений для безопасности по модели HaaS

В портфеле решений облачного провайдера Merlioncloud теперь доступно оборудование Hikvision по модели HaaS (Hardware-as-a-Service), в частности, комплексные продуктовые решения вендора, включающие в себя системы видеонаблюдения, видеостены, СКУД, домофонию, охранные сигнализации.

В России сервисный подход к потреблению ИТ-оборудования в последнее время значительно растёт, поэтому команда Merlioncloud, видя большие перспективы, активно развивает направление HaaS, предоставляя партнёрам и клиентам в аренду необходимую технику вместе с ее обслуживанием.

«Текущая реальность бросает нам всё новые и новые вызовы. Так или иначе, бизнес обязан реагировать и решать задачи нового уровня. Тем приятнее, что наш давний и надёжный партнер, компания Hikvision, смотрит на вещи в похожем ключе. Наш новый совместный продукт – поставка оборудования Hikvision по модели HaaS, по нашей оценке, должен привлечь внимание партнеров и заказчиков, которые не обладают достаточными бюджетами, либо не готовы прибегать к единовременной закупке оборудования. Мы предоставляем сервис по долгосрочной аренде оборудования (от 1 года до 5 лет), который позволяет перенести затраты на оборудование в операционные расходы, тем самым решая сразу несколько задач: начиная с банальной экономии на основных средствах, и заканчивая более эффективной финансовой моделью владения ресурсами», – сказал Дмитрий Спиридонов, генеральный менеджер Merlioncloud.

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В Merlioncloud услуга HaaS подразумевает ежемесячную оплату, в которую включены стандартные для провайдера работы, такие как: подбор и закупка оборудования под задачи заказчика, размещение его у заказчика или в ЦОДе Merlioncloud, настройка и администрирование, мониторинг, выделенный бэкап, техническое обслуживание. После истечения срока аренды использованное оборудование можно выкупить по остаточной стоимости или заменить его на более современное.

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