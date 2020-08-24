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«Мой офис» и Merlion выпустили решение для отправки чиновников на удаленку

ПО Софт Интернет Веб-сервисы Интеграция Бизнес-приложения Внедрения ИТ в госсекторе Облака
, Текст: Дмитрий Степанов
Российский широкопрофильный дистрибьютор Merlion на базе офисного пакета «Мой офис Частное облако» запустил SaaS-решение для госсектора, которое, как ожидается, поможет заказчикам сократить расходы на перевод персонала на «удаленку». Потенциальным клиентам предлагают бесплатный пробный период.

Облачный «Мой офис» для госсектора

Компания Merlion запустила новое решение на базе отечественного офисного пакета «Мой офис» в облаке на платформе Merlioncloud.

Продукт позиционируется в качестве решения для федеральных и региональных органов государственной власти, которым требуется перевод на удаленную работу без серьезных вложений в модернизацию инфраструктуры. Предоставление доступа к ПО осуществляется по модели SaaS (Software as a Service, «программное обеспечение как услуга»).

Как рассказал CNews генеральный менеджер Merlioncloud Дмитрий Спиридонов, доступ к решению с георезервированием предоставляется на базе двух дата-центров – ЦОДа Greenbush DC в Зеленограде и ЦОДа «Мерлион», расположенного в Красногорске. Пользователям услуги предоставляется полный контроль над собственными данными в облаке с помощью технологий «Моего офиса».

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Представителям госсектора предложили облачное решение на базе «Моего офиса»

На вопрос CNews о том, почему же новый продукт нацелен именно на госсектор, Спиридонов ответил, что «в связи с пандемией и курсом на удаленную работу стал очевиден спрос на такой продукт, как надежное программное решение для госорганов, и Merlion принял решение запустить его, используя технологии "Моего офиса"».

Состав решения

Облачное решение, основанное на комплекте «Мой офис Частное облако», позволяет создавать и редактировать текстовые и табличные документы, работать с электронной почтой, календарем и контактами. Доступ ко всем облачным приложениям осуществляется из любого места и в любое время вне зависимости от устройства, в том числе мобильного, и платформы.

Решение также включает услуги технической поддержки, которые оказывает соответствующее подразделение Merlioncloud. В процессе оказания услуг технической поддержки задействовано более 20 сотрудников. В компании заверяют, что решение может быть масштабировано на любое количество рабочих мест. Масштабирование позволяет оплачивать ровно столько, сколько использовано. Заказчик не платит за лишние лицензии и ресурсы с одной стороны, а с другой всегда может оперативно нарастить мощности стенда.

Бесплатное тестирование и финальная стоимость услуги

Merlion предлагает бесплатный тест нового решения. Клиентам обещают трехмесячный пробный доступ к облачному офисному решению со 150 рабочих мест.

Финальная стоимость услуги по завершении испытательного периода будет определятся по итогам конкурсных процедур заказчиков.

Среднерыночную цену за одно рабочее место в Merlion оценивают в 600-1000 руб. в зависимости от ряда факторов. При этом экономия ИТ-бюджета в долгосрочной перспективе по сравнению с разворачиванием собственной инфраструктуры может достигать 80%.

Кто пользуется ПО «Мой офис» в России

«Мой офис» представляет собой программную платформу для совместного редактирования документов и облачного хранения файлов, в которую входят текстовый редактор, клиент электронной почты, приложение для создания презентаций и фирменное ПО для работы с электронными таблицами. Разработкой платформы с 2013 г. занимается компания «Новые облачные технологии». По SaaS-направлению НОТ с Merlion сотрудничают с 2016 г., а в рамках проекта Merlioncloud – с момента его старта, то есть в 2018 г.

Приложения из состава пакета «Мой офис» адаптированы под Windows, macOS, Linux, мобильные платформы Android, iOS, Tizen и «Аврора». По состоянию на 24 августа 2020 г., 10 продуктов компании «Новые облачные технологии» внесены в Единый реестр отечественного ПО Минкомсвязи.

А середине августа 2020 г. CNews писал о том, что «Газпром» и его дочерние инжиниринговые и региональные структуры впервые опробовали «Мой офис». Сообщалось, что закуплено немногим более 400 лицензий – как стандартной, так и профессиональной версии продукта.

В декабре 2019 г. Пенсионный фонд России закупил для своих сотрудников 13,6 тыс. лицензий российского программного обеспечения «Мой офис Стандартный» на сумму 69,2 млн руб. В масштабной централизованной закупке Минкомсвязи офисного ПО для подотчетных Правительству федеральных госорганов, которая со второй попытки завершилась в середине декабря 2019 г., большая часть предложенного на тендерах софта пришлась на пакеты «Мой офис».

Следует также упомянуть переход Росрезерва на «Мой офис Стандартный», о котором CNews сообщал в августе 2019 г. В роли интегратора тогда выступила компания Digital Design.

Также отметим проект перевода на «Мой офис» всех филиалов «Почты России», о котором компания сообщила в апреле 2019 г. Переход планируется осуществить в течение трех лет. «Почте» понадобится в общей сложности 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», которые ей поставит «Бином».

В феврале 2018 г. CNews писал о внедрении офисного пакета «Мой офис стандартный» в центральном административном аппарате информационного агентства ТАСС.

В сентябре 2018 г. возможностью перехода на «Мой офис» заинтересовалась Росгвардия, объявившая тендер на закупку 37 тыс. лицензий отечественного офисного ПО.

Осенью 2016 г. интерес к офисному пакету проявило правительство Москвы; оно инициировало перевод муниципальных служащих на электронную почту из пакета «Мой офис».

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