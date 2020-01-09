Власти купили 150 тыс. пакетов «Мой офис»

В масштабной централизованной закупке Минкомсвязи офисного ПО для подотчетных Правительству федеральных госорганов, которая со второй попытки завершилась в середине декабря 2019 г., большая часть предложенного на тендерах софта пришлась на пакеты «Мой офис».

«Мой офис» — для 19 ФОИВов

Как стало известно CNews, по итогам завершившихся в декабре 2019 г. тендеров Минкомсвязи на централизованную поставку офисного ПО в федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ), 19 ведомств получат 150,8 тыс. пакетов «Мой офис». Об этом редакции рассказали разработчики данного софта из компании «Новые облачные технологии» (НОТ).

«Мой офис» к поставке был предложен компанией «Ланит», которая победила в двух из трех тематических тендерах, подписав с Минкомсвязи контракты на 207,1 млн руб. и 291,5 млн руб., то есть суммарно на 498,6 млн руб. Третий контракт на 241,9 млн руб. достался «Софтлайн проектам». По данным издания TAdviser, эта компания поставит в 26 ФОИВов пакеты «Р7-офис» отечественного разработчика «Новые коммуникационные технологии» (НКТ).

Крупнейшим потребителем пакетов «Мой офис» в итоге стала Федеральная налоговая служба (ФНС). По договорам поставки Минкомсвязи с «Ланитом» она получит без малого 87 тыс. лицензий (см. таблицу).

Напомним, централизованные закупки офисного ПО, наряду с ПО обеспечения информбезопасности, Минкомсвязи проводит для ФОИВов подотчетных Правительству России во исполнение правительственного постановления № 658, вышедшего 8 июня 2018 г. В соответствии с его буквой, ФОИВы могли начать получать софт еще в III квартале 2018 г.

Детали поставки «Моего офиса»

Поставляемые пакеты «Мой офис» в соответствии с условиями тендеров состоят из редакторов текстов, таблиц и презентаций, файлового менеджера, приложения электронной почты, средств работы с адресной книгой, календарем и др. Программное обеспечение, как и было прописано в ТЗ, совместимо не менее чем с двумя операционными системами из единого реестра российского ПО при Минкомсвязи.

Поставки «Моего офиса» в ФОИВы по контрактам «Ланита» с Минкомсвязи

№ ФОИВ Число лицензий 1 Федеральная налоговая служба 86 922 2 Федеральная служба государственной статистики 18 500 3 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 15 494 4 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 9 451 5 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 7 670 6 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 4 178 7 Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 3 505 8 Федеральная антимонопольная служба 1 593 9 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 1 336 10 Федеральная служба по труду и занятости 780 11 Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 317 12 Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 280 13 Федеральная служба по аккредитации 270 14 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 210 15 Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 121 16 Федеральное агентство железнодорожного транспорта 100 17 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 56 18 Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 20 19 Федеральное дорожное агентство 12 Итого 150 815

Требованиями была оговорена возможность совместного редактирования документов 10 и более одновременно работающими с одним документом пользователями и указана поддержка мобильных ОС.

По условиям тендерной документации, закупаемое ПО должно отвечать требованиям постановления Правительства России от 23 марта 2017 г. № 325 «Об утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения».

Сложная предыстория поставки

Напомним, у закупки вышеупомянутого офисного ПО была непростая предыстория. Изначально Минкомсвязи запустило очень ожидаемые рынком централизованные закупки отечественного софта в сфере информационной безопасности и офисного ПО еще 14 ноября 2019 г. В первом случае на приобретение программ для 41 ФОИВа было выделено 197,7 млн руб., во втором для 45 ФОИВов — 757,1 млн руб.

По итогам процедур в первом из тендеров победил «Ланит-интеграция» с ценовым предложением в 195,7 млн руб. Второй тендер был застопорен по жалобе в ФАС компании «Алми партнер» — разработчике пакета AlterOffice, который в конце ноября 2019 г. был исключен из Реестра отечественного ПО при Минкомсвязи за жульничество в вопросах авторского права, касающегося СПО-фрагментов продукта.

Минкомсвязи пришлось запустить закупку офисного софта заново. Она ее разбила на три отдельных аукциона с прежней суммарной начальной ценой контрактов. Извещения о тендерах были опубликованы 8 декабря 2019 г. По их итогам, как уже было сказано выше, подряды на 207,1 млн руб. и 291,5 млн руб. достались «Ланиту», на 241,9 млн руб. — «Софтлайн проектам».