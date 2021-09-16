Doogee представила новые умные часы Doogee DG Ares

Бренд Doogee представил новые умные часы Doogee DG Ares: компания анонсировала новую ультратонкую модель, которая задает тон следующему поколению умных часов от Doogee.

Ультратонкая и легкая модель Doogee DG Ares выпускается в корпусе из алюминиевого сплава толщиной 10 мм. Корпус часов – квадратный, но при этом дисплей закруглен. Ремешок изготавливается из двух основных материалов: кожи и модифицированного силикагеля. Бренд предлагает пять цветовых вариантов исполнения: черный, серый, красный, зеленый или вариант в оттенке «розовое золото».

Часы DG Ares предлагают множество функций, помогающих следить за самочувствием и здоровьем. Датчик сердечного ритма контролирует работу сердца и отображает такие показатели, как частота сердечных сокращений, гистограмма состояния сердца, минимальная и максимальная частота пульса за определенный промежуток времени.

Doogee DG Ares

Среди полезных функций – мониторинг насыщения крови кислородом. Часы измеряют уровень кислорода в крови и показывают результаты, в том числе максимальный и минимальный уровень кислорода за определенный период времени.

Сделать отдых более эффективным и улучшить самочувствие поможет анализ режима сна. Умные часы расскажут об общей длительности сна, продолжительности стадий глубокого, быстрого и легкого сна, предоставят информацию о пробуждениях в течение ночи и предложат советы о том, как улучшить режим сна, чтобы получить от него максимальную пользу для здоровья.

Часы также идеально подойдут для любителей спорта или вдохновят на активный образ жизни, который необходим для хорошего самочувствия. Йога, танцы, гимнастика, силовые тренировки, бег, ходьба или игры, такие как футбол, волейбол, баскетбол, теннис – в любом из этих или многих других занятий умные часы станут оптимальным спутником, позволяющим контролировать активность. Всего часы включают 24 вида спортивных режимов.

Смарт-часы Doogee DG Ares выводят на экран push-уведомления, SMS, сообщения из мессенджеров и приложений, выбранных пользователем. Модель поддерживает функцию удаленного управления музыкой, позволяет отклонять входящие вызовы и напоминает о звонках. Секундомер, таймер, будильник – теперь все это можно уместить на запястье.

Стоимость модели – 5242 руб.